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Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей - РИА Новости, 05.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:57 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/vyplata-1964224081.html
Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей
Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей - РИА Новости, 05.08.2024
Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей
Единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, в Оренбургской области увеличили с 50 до 400 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:57
2024-08-05T16:57
оренбургская область
денис паслер
владимир путин
сво
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, в Оренбургской области увеличили с 50 до 400 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Принял решение увеличить региональную единовременную выплату оренбуржцам, подписавшим с 1 августа до конца текущего года контракт с министерством обороны на службу в зоне проведения специальной военной операции, с 50 до 400 тысяч рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что вместе с федеральной выплатой, озвученной президентом РФ, оренбуржцы получат единовременно 800 тысяч рублей. "Это касается и призванных на военную службу по призыву или по мобилизации и заключивших в этот период контракт о прохождении военной службы", - отметил губернатор Оренбургской области.
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денис паслер, владимир путин, сво
Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Путин, СВО

Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, в Оренбургской области увеличили с 50 до 400 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты.
"Принял решение увеличить региональную единовременную выплату оренбуржцам, подписавшим с 1 августа до конца текущего года контракт с министерством обороны на службу в зоне проведения специальной военной операции, с 50 до 400 тысяч рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он добавил, что вместе с федеральной выплатой, озвученной президентом РФ, оренбуржцы получат единовременно 800 тысяч рублей.
"Это касается и призванных на военную службу по призыву или по мобилизации и заключивших в этот период контракт о прохождении военной службы", - отметил губернатор Оренбургской области.
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Оренбургская областьДенис ПаслерВладимир ПутинСВО
 
 
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