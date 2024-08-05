https://ria.ru/20240805/vyplata-1964224081.html

Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей

Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей - РИА Новости, 05.08.2024

Единовременная выплата контрактникам в Оренбуржье выросла до 400 тыс рублей

Единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, в Оренбургской области увеличили с 50 до 400 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:57

2024-08-05T16:57

2024-08-05T16:57

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, в Оренбургской области увеличили с 50 до 400 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. "Принял решение увеличить региональную единовременную выплату оренбуржцам, подписавшим с 1 августа до конца текущего года контракт с министерством обороны на службу в зоне проведения специальной военной операции, с 50 до 400 тысяч рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что вместе с федеральной выплатой, озвученной президентом РФ, оренбуржцы получат единовременно 800 тысяч рублей. "Это касается и призванных на военную службу по призыву или по мобилизации и заключивших в этот период контракт о прохождении военной службы", - отметил губернатор Оренбургской области.

https://ria.ru/20240730/onkooborudovanie-1962948488.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, владимир путин, сво