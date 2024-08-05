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В офисе Зеленского признали усталость украинских военных - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 05.08.2024 (обновлено: 19:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vsu-1964259069.html
В офисе Зеленского признали усталость украинских военных
В офисе Зеленского признали усталость украинских военных - РИА Новости, 05.08.2024
В офисе Зеленского признали усталость украинских военных
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал усталость украинских военных, находящихся на передовой. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:09
2024-08-05T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал усталость украинских военных, находящихся на передовой. "Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал Подоляк в интервью YouTube-каналу украинской телеведущей Наталье Влащенко, отвечая на вопрос, есть ли усталость у тех, кто находится на передовой. Ранее испанская газета Pais писала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского признали усталость украинских военных

Подоляк признал усталость украинских военных, находящихся на передовой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал усталость украинских военных, находящихся на передовой.
"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал Подоляк в интервью YouTube-каналу украинской телеведущей Наталье Влащенко, отвечая на вопрос, есть ли усталость у тех, кто находится на передовой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
Вчера, 08:00
Ранее испанская газета Pais писала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВооруженные силы Украины
 
 
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