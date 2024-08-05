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В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
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14:00 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/vsu-1964163068.html
В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ
Два человека ранены в Новокаховском городском округе Херсонской области после обстрела ВСУ, их доставили в больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:00
2024-08-05T14:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Новокаховском городском округе Херсонской области после обстрела ВСУ, их доставили в больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке террористический удар противника ранил мужчину 1962 года рождения. В Днепрянах из-за обстрела жилых кварталов со стороны ВФУ пострадал местный житель 1956 года рождения. Раненые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их доставили в Новокаховскую больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.
https://ria.ru/20240327/vsu-1936197089.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ

Сальдо: два человека получили ранения при обстреле ВСУ в Херсонской области

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Новокаховском городском округе Херсонской области после обстрела ВСУ, их доставили в больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В Новой Каховке террористический удар противника ранил мужчину 1962 года рождения. В Днепрянах из-за обстрела жилых кварталов со стороны ВФУ пострадал местный житель 1956 года рождения. Раненые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их доставили в Новокаховскую больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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