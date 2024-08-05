https://ria.ru/20240805/vsu-1964163068.html

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

В Херсонской области два человека пострадали при обстреле ВСУ

Два человека ранены в Новокаховском городском округе Херсонской области после обстрела ВСУ, их доставили в больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:00

2024-08-05T14:00

2024-08-05T14:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_5:51:680:431_1920x0_80_0_0_bccfef60823ec9e1b2e32ffaf88cdcda.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Новокаховском городском округе Херсонской области после обстрела ВСУ, их доставили в больницу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке террористический удар противника ранил мужчину 1962 года рождения. В Днепрянах из-за обстрела жилых кварталов со стороны ВФУ пострадал местный житель 1956 года рождения. Раненые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их доставили в Новокаховскую больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.

https://ria.ru/20240327/vsu-1936197089.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины