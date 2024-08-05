https://ria.ru/20240805/vsu-1964114168.html

В ВСУ заявили, что им разрешили бить западными ракетами лишь по Белгороду

В ВСУ заявили, что им разрешили бить западными ракетами лишь по Белгороду - РИА Новости, 05.08.2024

В ВСУ заявили, что им разрешили бить западными ракетами лишь по Белгороду

Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков"... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:51

2024-08-05T11:51

2024-08-05T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

нато

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев, слова которого приводит испанская газета Pais."Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал он. Издание отмечает, что Киев уже начал применять американские ракеты по целям в России. Саранцев добавил, что у Украины нет разрешения от западных партнеров стрелять вглубь российских территорий. Представитель Госдепартамента 31 мая заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили вглубь России, по Белгородской области с использованием систем HIMARS. Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России — Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния — это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

россия

сша

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, нато, белгород