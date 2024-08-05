https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске - РИА Новости, 05.08.2024

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске

Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:32

2024-08-05T05:32

2024-08-05T10:40

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. Пленный Дмитрий Курков рассказал РИА Новости, что встретил сотрудников ТЦК по дороге на работу. Документов с собой у Дмитрия не было, но сотрудников ТЦК это не остановило. "Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат", — рассказал пленный. По словам Дмитрия, после военкомата его отправили на комиссию, которая прошла "буквально за пять минут", а к вечеру — в распределительный пункт, где он стал "военным человеком". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964053692.html

https://ria.ru/20240801/soldat-1963405104.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины