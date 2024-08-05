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Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске - РИА Новости, 05.08.2024
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске
Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:32
2024-08-05T05:32
2024-08-05T10:40
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность. Пленный Дмитрий Курков рассказал РИА Новости, что встретил сотрудников ТЦК по дороге на работу. Документов с собой у Дмитрия не было, но сотрудников ТЦК это не остановило. "Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат", — рассказал пленный. По словам Дмитрия, после военкомата его отправили на комиссию, которая прошла "буквально за пять минут", а к вечеру — в распределительный пункт, где он стал "военным человеком". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964053692.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали в Черноморске
Пленный рассказал, что его мобилизовали за полдня, даже не установив личность
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность.
Пленный Дмитрий Курков рассказал РИА Новости, что встретил сотрудников ТЦК по дороге на работу. Документов с собой у Дмитрия не было, но сотрудников ТЦК это не остановило.
"Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат", — рассказал пленный.
По словам Дмитрия, после военкомата его отправили на комиссию, которая прошла "буквально за пять минут", а к вечеру — в распределительный пункт, где он стал "военным человеком".
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления его в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.