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На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 05.08.2024 (обновлено: 04:28 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vsu-1964052289.html
На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье
На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье - РИА Новости, 05.08.2024
На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье
Всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, в том числе из-за военных преступлений, будут перевозить на гауптвахты для... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:34
2024-08-05T04:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
владимир зеленский
денис малюська
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, в том числе из-за военных преступлений, будут перевозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и последующей отправки на фронт, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Со всех СИЗО, где есть ВСУшники, которые сидят за различного рода преступления, в том числе и военные преступления, будут свозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и с дальнейшей отправкой на "мясо", - рассказал собеседник агентства. Ранее журнал Foreign Policy написал, что украинские заключенные сравнивают службу в рядах украинской армии с заменой одной тюрьмы на другую. По данным издания, не все заключенные хотят подписывать контракт с ВСУ, в частности из-за обеспокоенности недостатком информации об условиях службы. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июля газета Guardian сообщила, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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в мире, украина, сергей лебедев, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье

Сопротивление: оказавшихся в СИЗО украинских военных будут увозить на фронт

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, в том числе из-за военных преступлений, будут перевозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и последующей отправки на фронт, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Со всех СИЗО, где есть ВСУшники, которые сидят за различного рода преступления, в том числе и военные преступления, будут свозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и с дальнейшей отправкой на "мясо", - рассказал собеседник агентства.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 19:32
Ранее журнал Foreign Policy написал, что украинские заключенные сравнивают службу в рядах украинской армии с заменой одной тюрьмы на другую. По данным издания, не все заключенные хотят подписывать контракт с ВСУ, в частности из-за обеспокоенности недостатком информации об условиях службы.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали порядка 4 тысяч заключенных.
В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета Guardian сообщила, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВооруженные силы Украины
 
 
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