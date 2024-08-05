На Украине военных из СИЗО будут отправлять на фронт, заявили в подполье
Сопротивление: оказавшихся в СИЗО украинских военных будут увозить на фронт
© AP Photo / LibkosВСУ
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, в том числе из-за военных преступлений, будут перевозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и последующей отправки на фронт, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Со всех СИЗО, где есть ВСУшники, которые сидят за различного рода преступления, в том числе и военные преступления, будут свозить на гауптвахты для прохождения "обучения" и с дальнейшей отправкой на "мясо", - рассказал собеседник агентства.
Ранее журнал Foreign Policy написал, что украинские заключенные сравнивают службу в рядах украинской армии с заменой одной тюрьмы на другую. По данным издания, не все заключенные хотят подписывать контракт с ВСУ, в частности из-за обеспокоенности недостатком информации об условиях службы.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали порядка 4 тысяч заключенных.
В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета Guardian сообщила, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.