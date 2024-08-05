https://ria.ru/20240805/volodin-1964204491.html

Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы

Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы - РИА Новости, 05.08.2024

Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым этапом в развитии парламентаризма наделение Думы полномочиями по формированию состава правительства РФ. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:02

2024-08-05T16:02

2024-08-05T16:02

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым этапом в развитии парламентаризма наделение Думы полномочиями по формированию состава правительства РФ. Володин отметил, что эта весенняя сессия ГД была особая, потому что впервые в современной России Госдума участвовала в формировании правительства РФ. "И надо сказать, что у нас многие формы работы изменились, то есть это для нас, если хотите, новый этап. Это новые этапы в развитии парламентаризма, новые этапы в вопросах демократии, потому что, когда речь идёт уже о такой форме работы, она требует и выработки решений более открытой, публичной и, конечно, выстраивания системы", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Володин заявил, что эта норма сделала депутатов более ответственными. "Но это, безусловно, принесло свою пользу, потому что если раньше депутаты, как правило, в случаях, когда что-то не получается, говорили "виновато правительство", то сейчас это решение, норма, принятая нашими гражданами в ходе голосования за Конституцию, сделала нас ближе", - добавил он. В ходе встречи он также отметил, что уровень консолидации фракций в Госдуме относительно принятия решений составил 73 %, что является большим показателем, по мнению спикера ГД. Володин также добавил, что за эту весеннюю сессию был принят 331 закон. По мнению спикера ГД это не так много, но эти законы очень значимые.

https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947540437.html

https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html

https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф