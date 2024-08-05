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Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы - РИА Новости, 05.08.2024
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16:02 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/volodin-1964204491.html
Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы
Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы - РИА Новости, 05.08.2024
Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым этапом в развитии парламентаризма наделение Думы полномочиями по формированию состава правительства РФ. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:02
2024-08-05T16:02
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым этапом в развитии парламентаризма наделение Думы полномочиями по формированию состава правительства РФ. Володин отметил, что эта весенняя сессия ГД была особая, потому что впервые в современной России Госдума участвовала в формировании правительства РФ. "И надо сказать, что у нас многие формы работы изменились, то есть это для нас, если хотите, новый этап. Это новые этапы в развитии парламентаризма, новые этапы в вопросах демократии, потому что, когда речь идёт уже о такой форме работы, она требует и выработки решений более открытой, публичной и, конечно, выстраивания системы", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Володин заявил, что эта норма сделала депутатов более ответственными. "Но это, безусловно, принесло свою пользу, потому что если раньше депутаты, как правило, в случаях, когда что-то не получается, говорили "виновато правительство", то сейчас это решение, норма, принятая нашими гражданами в ходе голосования за Конституцию, сделала нас ближе", - добавил он. В ходе встречи он также отметил, что уровень консолидации фракций в Госдуме относительно принятия решений составил 73 %, что является большим показателем, по мнению спикера ГД. Володин также добавил, что за эту весеннюю сессию был принят 331 закон. По мнению спикера ГД это не так много, но эти законы очень значимые.
https://ria.ru/20240521/utverzhdenie-1947540437.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин рассказал о новом этапе в развитии Госдумы

Володин назвал полномочия Госдумы по формированию правительства новым этапом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новым этапом в развитии парламентаризма наделение Думы полномочиями по формированию состава правительства РФ.
Володин отметил, что эта весенняя сессия ГД была особая, потому что впервые в современной России Госдума участвовала в формировании правительства РФ.
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"И надо сказать, что у нас многие формы работы изменились, то есть это для нас, если хотите, новый этап. Это новые этапы в развитии парламентаризма, новые этапы в вопросах демократии, потому что, когда речь идёт уже о такой форме работы, она требует и выработки решений более открытой, публичной и, конечно, выстраивания системы", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Володин заявил, что эта норма сделала депутатов более ответственными.
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"Но это, безусловно, принесло свою пользу, потому что если раньше депутаты, как правило, в случаях, когда что-то не получается, говорили "виновато правительство", то сейчас это решение, норма, принятая нашими гражданами в ходе голосования за Конституцию, сделала нас ближе", - добавил он.
В ходе встречи он также отметил, что уровень консолидации фракций в Госдуме относительно принятия решений составил 73 %, что является большим показателем, по мнению спикера ГД.
Володин также добавил, что за эту весеннюю сессию был принят 331 закон. По мнению спикера ГД это не так много, но эти законы очень значимые.
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