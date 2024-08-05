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Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца - РИА Новости, 05.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:33 05.08.2024 (обновлено: 12:34 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/volk-1964129312.html
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца - РИА Новости, 05.08.2024
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур своего отца -... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:33
2024-08-05T12:34
культура
россия
ирина волк
третьяковская галерея
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур своего отца - члена Союза художников России Владимира Волка. "Хочу поделиться с вами важным событием в моей жизни. Я передала в дар Государственной Третьяковской галерее ряд картин и скульптур моего папы, художника и иконописца, члена Союза художников России Владимира Алексеевича Волка. Со мной всегда воспоминания о его любви, мудрости, надежности… Еще господь наделил его талантом художника. Большое количество картин и скульптур, которые я бережно храню", - сообщила Волк. По ее словам, в галерею переданы 17 работ художника, чтобы "ценители прекрасного могли любоваться его произведениями".
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россия, ирина волк, третьяковская галерея
Культура, Россия, Ирина Волк, Третьяковская галерея
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца

Ирина Волк передала в дар Третьяковке 17 картин и скульптур своего отца

© РИА Новости . Александр НатрускинОфициальный представитель МВД России Ирина Волк
Официальный представитель МВД России Ирина Волк - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Официальный представитель МВД России Ирина Волк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур своего отца - члена Союза художников России Владимира Волка.
© Ирина Волк/TelegramРабота Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
1 из 3
© Ирина Волк/TelegramРабота Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
2 из 3
© Ирина Волк/TelegramРабота Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
3 из 3
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
1 из 3
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
2 из 3
Работа Владимира Волка, переданная в Третьяковскую галерею
© Ирина Волк/Telegram
3 из 3
"Хочу поделиться с вами важным событием в моей жизни. Я передала в дар Государственной Третьяковской галерее ряд картин и скульптур моего папы, художника и иконописца, члена Союза художников России Владимира Алексеевича Волка. Со мной всегда воспоминания о его любви, мудрости, надежности… Еще господь наделил его талантом художника. Большое количество картин и скульптур, которые я бережно храню", - сообщила Волк.
По ее словам, в галерею переданы 17 работ художника, чтобы "ценители прекрасного могли любоваться его произведениями".
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КультураРоссияИрина ВолкТретьяковская галерея
 
 
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