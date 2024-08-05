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Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца - РИА Новости, 05.08.2024
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур своего отца -... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:33
2024-08-05T12:33
2024-08-05T12:34
культура
россия
ирина волк
третьяковская галерея
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур своего отца - члена Союза художников России Владимира Волка. "Хочу поделиться с вами важным событием в моей жизни. Я передала в дар Государственной Третьяковской галерее ряд картин и скульптур моего папы, художника и иконописца, члена Союза художников России Владимира Алексеевича Волка. Со мной всегда воспоминания о его любви, мудрости, надежности… Еще господь наделил его талантом художника. Большое количество картин и скульптур, которые я бережно храню", - сообщила Волк. По ее словам, в галерею переданы 17 работ художника, чтобы "ценители прекрасного могли любоваться его произведениями".
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россия, ирина волк, третьяковская галерея
Культура, Россия, Ирина Волк, Третьяковская галерея
Ирина Волк передала Третьяковской галерее работы своего отца
Ирина Волк передала в дар Третьяковке 17 картин и скульптур своего отца