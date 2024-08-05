https://ria.ru/20240805/voenkomat-1964084269.html

На Украине заявили, что сотрудник ТЦК не может применять силовое задержание

На Украине заявили, что сотрудник ТЦК не может применять силовое задержание - РИА Новости, 05.08.2024

На Украине заявили, что сотрудник ТЦК не может применять силовое задержание

Военкоматы на Украине могут применять силовое задержание, только если военнообязанный находится в розыске и на месте присутствует полиция, заявил сотрудник... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:23

2024-08-05T10:23

2024-08-05T10:23

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Военкоматы на Украине могут применять силовое задержание, только если военнообязанный находится в розыске и на месте присутствует полиция, заявил сотрудник Полтавского городского военкомата Александр Мацко в интервью полтавскому отделению украинского телеканала "Общественное". "Силовое задержание мы не можем сделать, схватить за руку мы не можем. Разве что в случае, если человек в розыске, если рядом есть сотрудник полиции. Человек в розыске - пожалуйста, вот господин полицейский, прошу вас задержать. Я же не имею права задерживать, я могу только оповестить. Полиция задерживает и уже вместе мы доставляем такого человека в ТЦК (военкомат - ред.)", - заявил Мацко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240805/dnepropetrovsk-1964069366.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1947038983.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины