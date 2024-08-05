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В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 05.08.2024 (обновлено: 12:07 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vlasti-1964114540.html
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине - РИА Новости, 05.08.2024
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине
Швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:53
2024-08-05T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
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ЖЕНЕВА, 5 авг – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер."В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине", - сказал он.Имменхаузер добавил, что статья 94 военно-уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей.Представитель военной юстиции подтвердил, что одного из швейцарцев, на которых направлено расследование, зовут Йона Нейдхарт. Этот 36-летний мужчина сам явился в полицию Берна накануне открытия конференции по Украине в Бюргенштоке. Он хотел таким образом осудить нейтралитет Швейцарии. Во многих швейцарских СМИ он хвастался тем, что "убил сотни русских".В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине

Военная юстиция Швейцарии открыла 13 дел о наемничестве на Украине

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 авг – РИА Новости. Швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер.
«
"В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине", - сказал он.
Имменхаузер добавил, что статья 94 военно-уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей.
Инфографика
Представитель военной юстиции подтвердил, что одного из швейцарцев, на которых направлено расследование, зовут Йона Нейдхарт. Этот 36-летний мужчина сам явился в полицию Берна накануне открытия конференции по Украине в Бюргенштоке. Он хотел таким образом осудить нейтралитет Швейцарии. Во многих швейцарских СМИ он хвастался тем, что "убил сотни русских".
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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