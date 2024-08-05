https://ria.ru/20240805/vengriya-1964112114.html

СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян

СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян

Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:45

2024-08-05T11:45

2024-08-05T12:26

в мире

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

шенгенская зона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет Politico. "Если венгерское правительство не откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в публикации. В статье отмечается, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.

https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html

https://ria.ru/20240804/germaniya-1963984904.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, шенгенская зона