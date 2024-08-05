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СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян - РИА Новости, 05.08.2024
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11:45 05.08.2024 (обновлено: 12:26 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vengriya-1964112114.html
СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян
СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян - РИА Новости, 05.08.2024
СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян
Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:45
2024-08-05T12:26
в мире
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
шенгенская зона
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет Politico. "Если венгерское правительство не откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в публикации. В статье отмечается, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
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в мире, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, шенгенская зона
В мире, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Шенгенская зона
СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян

Politico: в ЕП пригрозили Венгрии исключением из Шенгена из-за виз для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет Politico.

"Если венгерское правительство не откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются.

В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
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