СМИ назвали страну в ЕС, которая оказалась под ударом из-за россиян
Politico: в ЕП пригрозили Венгрии исключением из Шенгена из-за виз для россиян
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания ужесточать визовый режим для россиян, пишет Politico.
"Если венгерское правительство не откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в публикации.
"Если венгерское правительство не откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Их имена не уточняются.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.