https://ria.ru/20240805/venesuela-1964059904.html

Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России

Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России - РИА Новости, 05.08.2024

Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России

Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T07:12

2024-08-05T07:12

2024-08-05T07:12

венесуэла

россия

каракас

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg

КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров. По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства. "В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров. Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.

https://ria.ru/20240805/briks-1964057511.html

https://ria.ru/20240805/venesuela-1964053325.html

венесуэла

россия

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, россия, каракас, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире