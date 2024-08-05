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Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России - РИА Новости, 05.08.2024
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07:12 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964059904.html
Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России
Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России - РИА Новости, 05.08.2024
Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России
Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:12
2024-08-05T07:12
венесуэла
россия
каракас
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров. По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства. "В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров. Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.
https://ria.ru/20240805/briks-1964057511.html
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венесуэла, россия, каракас, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Венесуэла, Россия, Каракас, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Венесуэла обдумывает применение технологий "Росатома", заявил посол России

Посол: Венесуэла рассматривает предложения о применении разработок "Росатома"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров.
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По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства.
"В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров.
Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.
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ВенесуэлаРоссияКаракасГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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