Рейтинг@Mail.ru
Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/velosiped-1964099175.html
Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом
Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом - РИА Новости, 05.08.2024
Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом
Врачи Соль-Илецка в Оренбургской области провели операцию подростку, который получил разрыв кишечника в результате падения с электровелосипеда, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:10
2024-08-05T11:10
происшествия
соль-илецк
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944081047_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ba6e7498ed55ab778b1bc84d2ea00614.jpg
УФА, 5 авг – РИА Новости. Врачи Соль-Илецка в Оренбургской области провели операцию подростку, который получил разрыв кишечника в результате падения с электровелосипеда, сообщает городская межрайонная больница на своей странице в "ВКонтакте". "Недавно в нашу больницу поступил мальчик в тяжелом состоянии. Он упал с электровелосипеда, который (мальчик - ред.) взял покататься у друга, и ударился животом об руль. Сотрудники скорой помощи экстренно доставили ребенка в больницу. Ребенок был неестественно бледен, находился в сознании и жаловался на затрудненное дыхание и сильную боль. Медицинские работники предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. После тщательного обследования у пациента диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника", - говорится в сообщении медучреждения. Заведующий хирургическим отделением Марат Жарасов и хирург-травматолог Рустам Жусувалиев провели экстренную операцию по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. Мальчика оперировали более трех часов, сообщает больница. "Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни пациента ничего не угрожает, сейчас он переведен из реанимации на долечивание в хирургическое отделение. Функции желудочно-кишечного тракта восстановлены, состояние удовлетворительное, пациент чувствует себя хорошо", - отметили в больнице.
https://ria.ru/20240802/vrachi-1963688947.html
https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html
соль-илецк
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944081047_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30b8dbbe2f16dd3fd2aff65dace786d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, соль-илецк, оренбургская область
Происшествия, Соль-Илецк, Оренбургская область
Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом

Врачи в Соль-Илецке спасли мальчика с разрывом кишечника, упавшего с велосипеда

© iStock.com / HispanolisticХирург готовится к операции
Хирург готовится к операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Хирург готовится к операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 5 авг – РИА Новости. Врачи Соль-Илецка в Оренбургской области провели операцию подростку, который получил разрыв кишечника в результате падения с электровелосипеда, сообщает городская межрайонная больница на своей странице в "ВКонтакте".
"Недавно в нашу больницу поступил мальчик в тяжелом состоянии. Он упал с электровелосипеда, который (мальчик - ред.) взял покататься у друга, и ударился животом об руль. Сотрудники скорой помощи экстренно доставили ребенка в больницу. Ребенок был неестественно бледен, находился в сознании и жаловался на затрудненное дыхание и сильную боль. Медицинские работники предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. После тщательного обследования у пациента диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника", - говорится в сообщении медучреждения.
Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна во время операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок
2 августа, 14:18
Заведующий хирургическим отделением Марат Жарасов и хирург-травматолог Рустам Жусувалиев провели экстренную операцию по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. Мальчика оперировали более трех часов, сообщает больница.
"Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни пациента ничего не угрожает, сейчас он переведен из реанимации на долечивание в хирургическое отделение. Функции желудочно-кишечного тракта восстановлены, состояние удовлетворительное, пациент чувствует себя хорошо", - отметили в больнице.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
18 марта, 14:38
 
ПроисшествияСоль-ИлецкОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала