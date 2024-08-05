https://ria.ru/20240805/velosiped-1964099175.html

Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом

Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом - РИА Новости, 05.08.2024

Ребенок получил разрыв кишечника после падения с велосипеда под Оренбургом

Врачи Соль-Илецка в Оренбургской области провели операцию подростку, который получил разрыв кишечника в результате падения с электровелосипеда, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:10

2024-08-05T11:10

2024-08-05T11:10

происшествия

соль-илецк

оренбургская область

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УФА, 5 авг – РИА Новости. Врачи Соль-Илецка в Оренбургской области провели операцию подростку, который получил разрыв кишечника в результате падения с электровелосипеда, сообщает городская межрайонная больница на своей странице в "ВКонтакте". "Недавно в нашу больницу поступил мальчик в тяжелом состоянии. Он упал с электровелосипеда, который (мальчик - ред.) взял покататься у друга, и ударился животом об руль. Сотрудники скорой помощи экстренно доставили ребенка в больницу. Ребенок был неестественно бледен, находился в сознании и жаловался на затрудненное дыхание и сильную боль. Медицинские работники предположили, что речь может идти о внутреннем кровотечении. После тщательного обследования у пациента диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника", - говорится в сообщении медучреждения. Заведующий хирургическим отделением Марат Жарасов и хирург-травматолог Рустам Жусувалиев провели экстренную операцию по восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. Мальчика оперировали более трех часов, сообщает больница. "Благодаря быстрой и слаженной работе специалистов жизни пациента ничего не угрожает, сейчас он переведен из реанимации на долечивание в хирургическое отделение. Функции желудочно-кишечного тракта восстановлены, состояние удовлетворительное, пациент чувствует себя хорошо", - отметили в больнице.

https://ria.ru/20240802/vrachi-1963688947.html

https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html

соль-илецк

оренбургская область

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происшествия, соль-илецк, оренбургская область