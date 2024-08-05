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Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева - РИА Новости, 05.08.2024
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18:55 05.08.2024 (обновлено: 19:22 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vadim-1964253668.html
Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева
Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева - РИА Новости, 05.08.2024
Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева
Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:55
2024-08-05T19:22
россия
сша
германия
владимир путин
зелимхан хангошвили
владислав клюшин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена. "Всех россиян посадили в один автобус, его (Красикова - ред.) посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран", - рассказала Дульцева в эфире телеканала "Россия-1". Вадим Соколов (Красиков) был осужден Германией на пожизненное заключение за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, причастного к терроризму. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html
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россия, сша, германия, владимир путин, зелимхан хангошвили, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Зелимхан Хангошвили, Владислав Клюшин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева

Дульцева: Красикова на обмен везли в автобусе с 5 представителями спецслужб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВадим Соколов (Красиков)
Вадим Соколов (Красиков) - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вадим Соколов (Красиков). Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена.
"Всех россиян посадили в один автобус, его (Красикова - ред.) посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран", - рассказала Дульцева в эфире телеканала "Россия-1".
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Вадим Соколов (Красиков) был осужден Германией на пожизненное заключение за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, причастного к терроризму.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
РоссияСШАГерманияВладимир ПутинЗелимхан ХангошвилиВладислав КлюшинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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