Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева
Дульцева: Красикова на обмен везли в автобусе с 5 представителями спецслужб
Вадим Соколов (Красиков). Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена.
"Всех россиян посадили в один автобус, его (Красикова - ред.) посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран", - рассказала Дульцева в эфире телеканала "Россия-1".
Вадим Соколов (Красиков) был осужден Германией на пожизненное заключение за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, причастного к терроризму.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.