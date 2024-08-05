https://ria.ru/20240805/vadim-1964253668.html

Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева

Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева - РИА Новости, 05.08.2024

Красикова на обмен везли отдельно, рассказала разведчица Дульцева

Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:55

2024-08-05T18:55

2024-08-05T19:22

россия

сша

германия

владимир путин

зелимхан хангошвили

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963628945_0:58:3156:1833_1920x0_80_0_0_5df17c81805991d4c82ba402c91a349e.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вадима Соколова (Красикова) на обмен везли в отдельном автобусе в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран, сообщила российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, которая сама вернулась в Россию в рамках этого обмена. "Всех россиян посадили в один автобус, его (Красикова - ред.) посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран", - рассказала Дульцева в эфире телеканала "Россия-1". Вадим Соколов (Красиков) был осужден Германией на пожизненное заключение за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, причастного к терроризму. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html

https://ria.ru/20240804/medvedev-1963968554.html

https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, германия, владимир путин, зелимхан хангошвили, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом