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Ураган "Дебби" добрался до побережья Флориды
Ураган "Дебби" добрался до побережья Флориды - РИА Новости, 05.08.2024
Ураган "Дебби" добрался до побережья Флориды
Ураган "Дебби" добрался до побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:23
2024-08-05T17:23
2024-08-05T17:35
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ураган "Дебби" добрался до побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Ранее в NHC заявили, что тропический шторм "Дебби" усилился до уровня урагана, достигнув скорости 120 километров в час. ""Дебби" только что добрался до района Биг-Бенд (штата - ред.) Флориды... В течение следующих нескольких дней на юго-востоке США ожидаются сильные наводнения", - говорится в публикации на сайте NHC. Отмечается, что штормовое предупреждение также действует для отрезка побережья на территории штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958510048.html
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в мире, флорида, сша, джорджия
В мире, Флорида, США, Джорджия
Ураган "Дебби" добрался до побережья Флориды
NHC: ураган "Дебби" добрался до побережья штата Флорида