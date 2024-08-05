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"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.08.2024
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой
Украинские военные массово сдаются и уходятся с позиций на передовой из-за отчаяния, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:01
2024-08-05T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
москва
донбасс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются и уходятся с позиций на передовой из-за отчаяния, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. &lt;…&gt; Суть в том, что моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские войска нарастили темпы наступления и активно продвигаются вперед. Джонсон добавил, что ничто не сможет остановить Москву от достижения ее целей в Донбассе.По данным Минобороны от понедельника, Общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964263609.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html
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в мире, москва, донбасс, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Донбасс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

Джонсон: украинцы дезертируют по пять тысяч человек в месяц из-за отчаяния

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются и уходятся с позиций на передовой из-за отчаяния, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. <…> Суть в том, что моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.
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По словам эксперта, российские войска нарастили темпы наступления и активно продвигаются вперед. Джонсон добавил, что ничто не сможет остановить Москву от достижения ее целей в Донбассе.
По данным Минобороны от понедельника, Общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваДонбассЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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