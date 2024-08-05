https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - РИА Новости, 05.08.2024

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

Украинские военные массово сдаются и уходятся с позиций на передовой из-за отчаяния, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:01

2024-08-05T22:01

2024-08-05T22:01

специальная военная операция на украине

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москва

донбасс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются и уходятся с позиций на передовой из-за отчаяния, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. <…> Суть в том, что моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские войска нарастили темпы наступления и активно продвигаются вперед. Джонсон добавил, что ничто не сможет остановить Москву от достижения ее целей в Донбассе.По данным Минобороны от понедельника, Общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964263609.html

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в мире, москва, донбасс, центральное разведывательное управление (цру)