https://ria.ru/20240805/ukraina-1964275287.html

"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране

"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране - РИА Новости, 05.08.2024

"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране

Владимир Зеленский создал на Украине условия сравнимые с концлагерем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:28

2024-08-05T21:28

2024-08-05T21:28

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский создал на Украине условия сравнимые с концлагерем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."А на Украине можно сделать концлагерь имени Зеленского: расстреливать людей и с собаками охотиться на людей на границе. <…> Это уже охотна на людей идет. <…> Пограничники охотятся на украинских мужчин. <…> А кто за это будет отвечать?" — отметил он.По словам эксперта, такими темпами скоро вместо городов в стране будут кладбища. При этом Соскин добавил, что на Украине уже назревают дефолт и банкротство."Зеленский ну как-то совсем так рассердился, если мягко говорить, и видимо дает очень тяжелые команды. <…> По сути, эти злодеяние — это геноцид по отношению к гражданам Украины", — резюмировал экс-советник.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964263609.html

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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, россия, киев