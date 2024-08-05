Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964275287.html
"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране
"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране - РИА Новости, 05.08.2024
"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране
Владимир Зеленский создал на Украине условия сравнимые с концлагерем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:28
2024-08-05T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915450992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34c39123550a0180ed9c6c462f7cc3c2.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский создал на Украине условия сравнимые с концлагерем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."А на Украине можно сделать концлагерь имени Зеленского: расстреливать людей и с собаками охотиться на людей на границе. &lt;…&gt; Это уже охотна на людей идет. &lt;…&gt; Пограничники охотятся на украинских мужчин. &lt;…&gt; А кто за это будет отвечать?" — отметил он.По словам эксперта, такими темпами скоро вместо городов в стране будут кладбища. При этом Соскин добавил, что на Украине уже назревают дефолт и банкротство."Зеленский ну как-то совсем так рассердился, если мягко говорить, и видимо дает очень тяжелые команды. &lt;…&gt; По сути, эти злодеяние — это геноцид по отношению к гражданам Украины", — резюмировал экс-советник.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964263609.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915450992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e19a44608ee70bf608d1c4c0b366347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Россия, Киев
"Зеленский рассердился". В Киеве пришли в ужас из-за "концлагеря" в стране

Соскин: Зеленский устроил на Украине настоящий концлагерь

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский создал на Украине условия сравнимые с концлагерем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"А на Украине можно сделать концлагерь имени Зеленского: расстреливать людей и с собаками охотиться на людей на границе. <…> Это уже охотна на людей идет. <…> Пограничники охотятся на украинских мужчин. <…> А кто за это будет отвечать?" — отметил он.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Дни сочтены". На Западе испугались катастрофы в Донбассе
Вчера, 16:40
По словам эксперта, такими темпами скоро вместо городов в стране будут кладбища. При этом Соскин добавил, что на Украине уже назревают дефолт и банкротство.
"Зеленский ну как-то совсем так рассердился, если мягко говорить, и видимо дает очень тяжелые команды. <…> По сути, эти злодеяние — это геноцид по отношению к гражданам Украины", — резюмировал экс-советник.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского
Вчера, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала