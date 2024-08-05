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"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину - РИА Новости, 05.08.2024
"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
США развязали боевые действия на Украине ради достижения политических целей, а затем предали ее, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:48
2024-08-05T20:48
2024-08-05T21:54
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США развязали боевые действия на Украине ради достижения политических целей, а затем предали ее, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka."Украину предали, в первую очередь, власти Соединенных Штатов Америки. Украину продали, Украину предали и используют ее для своих политических целей, которые они поставили, — кризиса с Путиным", — сказал он.Как отметил эксперт, на Украине сейчас "тяжелая ситуация", у ВСУ много потерь, а необходимого оружия нет."Все эти коалиции собрались — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники <…>. Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву ради политических амбиций", — заключил Табах.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html
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"Ситуация тяжелая": офицер НАТО рассказал, кто продал Украину
Табах: США развязали боевые действия на Украине, а затем предали ее