https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ

Каждый десятый военнослужащий ВСУ бежит с поля боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:30

2024-08-05T17:30

2024-08-05T17:30

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Каждый десятый военнослужащий ВСУ бежит с поля боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.Как отметил офицер, согласно информации, которую он получает с фронта, даже те солдаты, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240805/nato-1964180884.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, киев, служба безопасности украины