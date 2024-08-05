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"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
Каждый десятый военнослужащий ВСУ бежит с поля боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:30
2024-08-05T17:30
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Каждый десятый военнослужащий ВСУ бежит с поля боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.Как отметил офицер, согласно информации, которую он получает с фронта, даже те солдаты, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Служба безопасности Украины
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
Стариков: каждый десятый солдат ВСУ бежит с фронта
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Каждый десятый военнослужащий ВСУ бежит с поля боя, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное", — сказал он.
Как отметил офицер, согласно информации, которую он получает с фронта, даже те солдаты, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента