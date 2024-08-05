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На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID - РИА Новости, 05.08.2024
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16:50 05.08.2024 (обновлено: 16:52 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964221596.html
На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID
На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID - РИА Новости, 05.08.2024
На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID
Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач страны РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:50
2024-08-05T16:52
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в Telegram-канале украинского минздрава. "Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава. По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные.
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украина, киев, ивано-франковская область, в мире
Украина, Киев, Ивано-Франковская область, В мире
На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID

На Украине выявили первые три случая заражения новым штаммом коронавируса FLiRT

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в Telegram-канале украинского минздрава.
«
"Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава.
По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные.
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