https://ria.ru/20240805/ukraina-1964221596.html

На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID

На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID - РИА Новости, 05.08.2024

На Украине зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID

Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач страны РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:50

2024-08-05T16:50

2024-08-05T16:52

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ивано-франковская область

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT зарегистрированы на Украине, сообщил в понедельник главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в Telegram-канале украинского минздрава. "Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава. По его словам, новый штамм поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные.

https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html

украина

киев

ивано-франковская область

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украина, киев, ивано-франковская область, в мире