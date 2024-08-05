В Раде рассказали о попытке мобилизовать мужчину с шизофренией
Депутат Рады Мазурашу: на Украине пытались мобилизовать мужчину с шизофренией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине пытались мобилизовать мужчину с диагностированной шизофренией, сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу украинскому изданию Новости.Live.
Украинские СМИ 1 июня сообщали, что сотрудники военкомата в Одессе задержали и признали годным к воинской службе умственно отсталого местного жителя.
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"Человека с диагнозом шизофрения, когда даже в приказе минобороны написано, что они подлежат снятию с учета, его забрали с улицы, написали, что пригоден, оформили ему новый военный билет, держали за решеткой... Несколько дней водили по областям, пытались его куда-то сдать. К счастью, были более адекватные люди, которые такого не принимали... Такого человека пытались сдать на подготовку к обороне Родины", - рассказал Мазурашу.
Начальник главного управления персонала генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации.
Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.
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