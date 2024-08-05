https://ria.ru/20240805/ukraina-1964203049.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:59
2024-08-05T15:59
2024-08-05T15:59
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях прозвучала практически одновременно - в 15.33 мск, в 15.48 тревога распространилась на Киевскую область. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, тернопольская область, киевская область, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Тернопольская область, Киевская область, Хмельницкий (город), В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу