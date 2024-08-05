https://ria.ru/20240805/ukraina-1964191481.html

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой - РИА Новости, 05.08.2024

"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой

Украинские солдаты из-за усталости отказываются продолжать воевать на передовой, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

юрий романенко

вооруженные силы украины

су-27

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские солдаты из-за усталости отказываются продолжать воевать на передовой, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко."У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — отметил он.По словам военного, речь идет даже не о новобранцах, а о людях, давно находящихся на фронте. Сазонов пояснил, что солдаты отказываются выполнять приказы, кто-то самовольно покидает части, а некоторые пребывают в оцепенении.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html

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в мире, донецкая народная республика, юрий романенко, вооруженные силы украины, су-27, вооруженные силы рф