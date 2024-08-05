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"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964191481.html
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой - РИА Новости, 05.08.2024
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой
Украинские солдаты из-за усталости отказываются продолжать воевать на передовой, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:20
2024-08-05T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
юрий романенко
вооруженные силы украины
су-27
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские солдаты из-за усталости отказываются продолжать воевать на передовой, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко."У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. &lt;…&gt; Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — отметил он.По словам военного, речь идет даже не о новобранцах, а о людях, давно находящихся на фронте. Сазонов пояснил, что солдаты отказываются выполнять приказы, кто-то самовольно покидает части, а некоторые пребывают в оцепенении.По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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в мире, донецкая народная республика, юрий романенко, вооруженные силы украины, су-27, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Юрий Романенко, Вооруженные силы Украины, Су-27, Вооруженные силы РФ
"Подрывает крышу". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло на передовой

Офицер ВСУ: украинским военным подрывает крышу от усталости на передовой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские солдаты из-за усталости отказываются продолжать воевать на передовой, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
"У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", — отметил он.
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По словам военного, речь идет даже не о новобранцах, а о людях, давно находящихся на фронте. Сазонов пояснил, что солдаты отказываются выполнять приказы, кто-то самовольно покидает части, а некоторые пребывают в оцепенении.
По данным Минобороны от воскресенья, ВС России взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Кроме того, они уничтожили два танка Leopard и поразили радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, 13 реактивных снарядов HIMARS и один Vampire. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1905 военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЮрий РоманенкоВооруженные силы УкраиныСу-27Вооруженные силы РФ
 
 
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