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"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве - РИА Новости, 05.08.2024
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
Украина, вероятно, сильно боится возможной новой войны на Ближнем Востоке из-за последующего снижения поставок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:48
2024-08-05T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
иран
али хаменеи
исмаил хания
оон
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина, вероятно, сильно боится возможной новой войны на Ближнем Востоке из-за последующего снижения поставок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если Израиль захочет использовать ракеты для нанесения ответных ударов, ему, возможно, придется обратиться к Соединенным Штатам за помощью в поставках ракет большой дальности, что, вероятно, приведет к сокращению количества ракет, которые могут быть поставлены Украине. Требования Израиля к оружию и Украины к оружию не идентичны, но они пересекаются, и власти в Киеве, должно быть, смотрят на перспективу возобновления войны на Ближнем Востоке с большой тревогой", — отметил он.По словам эксперта, если события будут развиваться по такому сценарию, то это повлияет на и без того критически сложную ситуацию ВСУ. Меркурис пояснил, что сейчас украинская армия испытывает нехватку всех возможных видов военной техники.В прошлую среду в Тегеране убили главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Движение обвинило в этом Израиль и заявило, что атака не останется без ответа. ЦАХАЛ официально не комментирует сообщения о гибели Хании.Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Тель-Авива со стороны американской разведки. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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в мире, израиль, украина, иран, али хаменеи, исмаил хания, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Иран, Али Хаменеи, Исмаил Хания, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины
"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве

Меркурис: новая война на Ближнем Востоке вызовет серьезные проблемы для Киева

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина, вероятно, сильно боится возможной новой войны на Ближнем Востоке из-за последующего снижения поставок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если Израиль захочет использовать ракеты для нанесения ответных ударов, ему, возможно, придется обратиться к Соединенным Штатам за помощью в поставках ракет большой дальности, что, вероятно, приведет к сокращению количества ракет, которые могут быть поставлены Украине. Требования Израиля к оружию и Украины к оружию не идентичны, но они пересекаются, и власти в Киеве, должно быть, смотрят на перспективу возобновления войны на Ближнем Востоке с большой тревогой", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
Вчера, 08:00
По словам эксперта, если события будут развиваться по такому сценарию, то это повлияет на и без того критически сложную ситуацию ВСУ. Меркурис пояснил, что сейчас украинская армия испытывает нехватку всех возможных видов военной техники.
В прошлую среду в Тегеране убили главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Движение обвинило в этом Израиль и заявило, что атака не останется без ответа. ЦАХАЛ официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Тель-Авива со стороны американской разведки. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаИранАли ХаменеиИсмаил ХанияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВооруженные силы Украины
 
 
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