"Требования Израиля". Стало известно, что вызовет панику в Киеве
Меркурис: новая война на Ближнем Востоке вызовет серьезные проблемы для Киева
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина, вероятно, сильно боится возможной новой войны на Ближнем Востоке из-за последующего снижения поставок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если Израиль захочет использовать ракеты для нанесения ответных ударов, ему, возможно, придется обратиться к Соединенным Штатам за помощью в поставках ракет большой дальности, что, вероятно, приведет к сокращению количества ракет, которые могут быть поставлены Украине. Требования Израиля к оружию и Украины к оружию не идентичны, но они пересекаются, и власти в Киеве, должно быть, смотрят на перспективу возобновления войны на Ближнем Востоке с большой тревогой", — отметил он.
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По словам эксперта, если события будут развиваться по такому сценарию, то это повлияет на и без того критически сложную ситуацию ВСУ. Меркурис пояснил, что сейчас украинская армия испытывает нехватку всех возможных видов военной техники.
В прошлую среду в Тегеране убили главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Движение обвинило в этом Израиль и заявило, что атака не останется без ответа. ЦАХАЛ официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Тель-Авива со стороны американской разведки. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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