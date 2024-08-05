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На Украине возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата - РИА Новости, 05.08.2024
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14:01 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163793.html
На Украине возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата
На Украине возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата - РИА Новости, 05.08.2024
На Украине возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата
Полиция на Украине возбудила два уголовных дела по митингу у волынского областного военкомата в городе Ковель на западе страны, участникам инкриминируют... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:01
2024-08-05T14:01
в мире
украина
волынская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция на Украине возбудила два уголовных дела по митингу у волынского областного военкомата в городе Ковель на западе страны, участникам инкриминируют групповое нарушение общественного порядка и призывы к беспорядкам, сообщили в главном управлении регионального отделения нацполиции. Ранее местные СМИ сообщили, что в Ковеле прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. "По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления нацполиции в Волынской области. Дела возбуждены по статьям уголовного кодекса Украины "призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку" и "групповое нарушение общественного порядка". В полиции указали, что в тот день поступило сообщение о том, что возле военкомата собрались несколько десятков человек, выражавших недовольство работой подразделения ВСУ. Как заявили накануне в военкомате, после задержания трех мужчин между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, власти обвинили в его поддержке российские спецслужбы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html
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в мире, украина, волынская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Волынская область, Вооруженные силы Украины
На Украине возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата

В Волынской области возбудили два уголовных дела после митинга у военкомата

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция на Украине возбудила два уголовных дела по митингу у волынского областного военкомата в городе Ковель на западе страны, участникам инкриминируют групповое нарушение общественного порядка и призывы к беспорядкам, сообщили в главном управлении регионального отделения нацполиции.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Ковеле прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей
2 августа, 17:43
"По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления нацполиции в Волынской области.
Дела возбуждены по статьям уголовного кодекса Украины "призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку" и "групповое нарушение общественного порядка". В полиции указали, что в тот день поступило сообщение о том, что возле военкомата собрались несколько десятков человек, выражавших недовольство работой подразделения ВСУ.
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Вчера, 05:32
Как заявили накануне в военкомате, после задержания трех мужчин между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, власти обвинили в его поддержке российские спецслужбы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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3 августа, 08:08
 
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