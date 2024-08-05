В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину
NYT: украинки переживают любовный кризис из-за отказа мужчин заводить отношения
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы по возвращении домой, пишет The New York Times.
"Это любовный кризис", — заявила изданию одна из жительниц страны.
Отмечается, что многие мужчины на Украине не хотят вступать в отношения из-за страха, что их могут в любой момент призвать в ВСУ. Женщины же признаются, что не готовы связывать жизнь с военными, зачастую уже получившими увечья во время конфликта. Они также опасаются, что получившие психологическую травму на фронте избранники могут в любой момент сорваться.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны за последние два месяца сократилось на несколько миллионов человек. Он отметил, что Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в свою очередь, заявлял, что около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в свою очередь, заявлял, что около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине.
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