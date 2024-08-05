https://ria.ru/20240805/ukraina-1964072330.html

В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину

В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину - РИА Новости, 05.08.2024

В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину

Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:33

2024-08-05T09:33

2024-08-05T09:47

в мире

украина

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы по возвращении домой, пишет The New York Times."Это любовный кризис", — заявила изданию одна из жительниц страны.Отмечается, что многие мужчины на Украине не хотят вступать в отношения из-за страха, что их могут в любой момент призвать в ВСУ. Женщины же признаются, что не готовы связывать жизнь с военными, зачастую уже получившими увечья во время конфликта. Они также опасаются, что получившие психологическую травму на фронте избранники могут в любой момент сорваться.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны за последние два месяца сократилось на несколько миллионов человек. Он отметил, что Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта.Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в свою очередь, заявлял, что около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине.

https://ria.ru/20240718/vsu-1960461407.html

https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html

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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, верховная рада украины