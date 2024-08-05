Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 05.08.2024 (обновлено: 09:47 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964072330.html
В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину
В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину - РИА Новости, 05.08.2024
В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину
Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:33
2024-08-05T09:47
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы по возвращении домой, пишет The New York Times."Это любовный кризис", — заявила изданию одна из жительниц страны.Отмечается, что многие мужчины на Украине не хотят вступать в отношения из-за страха, что их могут в любой момент призвать в ВСУ. Женщины же признаются, что не готовы связывать жизнь с военными, зачастую уже получившими увечья во время конфликта. Они также опасаются, что получившие психологическую травму на фронте избранники могут в любой момент сорваться.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны за последние два месяца сократилось на несколько миллионов человек. Он отметил, что Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта.Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в свою очередь, заявлял, что около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960461407.html
https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В США заявили о страшном "недуге", поразившем Украину

NYT: украинки переживают любовный кризис из-за отказа мужчин заводить отношения

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы по возвращении домой, пишет The New York Times.
"Это любовный кризис", — заявила изданию одна из жительниц страны.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
18 июля, 13:30
Отмечается, что многие мужчины на Украине не хотят вступать в отношения из-за страха, что их могут в любой момент призвать в ВСУ. Женщины же признаются, что не готовы связывать жизнь с военными, зачастую уже получившими увечья во время конфликта. Они также опасаются, что получившие психологическую травму на фронте избранники могут в любой момент сорваться.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны за последние два месяца сократилось на несколько миллионов человек. Он отметил, что Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в свою очередь, заявлял, что около 800 тысяч мужчин призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации на Украине.
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
1 августа, 16:42
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала