https://ria.ru/20240805/ukraina-1964050599.html

Госдолг Украины при Зеленском удвоился

Госдолг Украины при Зеленском удвоился - РИА Новости, 05.08.2024

Госдолг Украины при Зеленском удвоился

Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов - почти столько же было занято при первых пяти президентах страны,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:01

2024-08-05T03:01

2024-08-05T04:20

украина

владимир зеленский

виктор янукович

виктор ющенко

в мире – радио sputnik

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов - почти столько же было занято при первых пяти президентах страны, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 миллиарда. Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны: за время его нахождения у власти они увеличились на 73,8 миллиарда долларов. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году и до момента прихода Зеленского к власти в 2019 году. Предыдущим лидером по увеличению госдолга был Виктор Янукович, при котором обязательства Украины выросли на 33,5 миллиарда долларов. При Викторе Ющенко они увеличились на 15,7 миллиарда долларов. Самые скромные заимствования были у первого украинского президента Леонида Кравчука, который занял у внутренних и внешних кредиторов лишь около 400 миллионов долларов. При нем госдолг составлял всего 1,1% ВВП.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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украина, владимир зеленский, виктор янукович, виктор ющенко, в мире – радио sputnik