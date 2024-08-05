https://ria.ru/20240805/ukraina-1964050599.html
Госдолг Украины при Зеленском удвоился
Госдолг Украины при Зеленском удвоился - РИА Новости, 05.08.2024
Госдолг Украины при Зеленском удвоился
Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов - почти столько же было занято при первых пяти президентах страны,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:01
2024-08-05T03:01
2024-08-05T04:20
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов - почти столько же было занято при первых пяти президентах страны, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 миллиарда. Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны: за время его нахождения у власти они увеличились на 73,8 миллиарда долларов. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году и до момента прихода Зеленского к власти в 2019 году. Предыдущим лидером по увеличению госдолга был Виктор Янукович, при котором обязательства Украины выросли на 33,5 миллиарда долларов. При Викторе Ющенко они увеличились на 15,7 миллиарда долларов. Самые скромные заимствования были у первого украинского президента Леонида Кравчука, который занял у внутренних и внешних кредиторов лишь около 400 миллионов долларов. При нем госдолг составлял всего 1,1% ВВП.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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украина, владимир зеленский, виктор янукович, виктор ющенко, в мире – радио sputnik
Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, В мире – Радио Sputnik
Госдолг Украины при Зеленском удвоился
Госдолг Украины при Зеленском вырос почти на 74 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов - почти столько же было занято при первых пяти президентах страны, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 миллиарда.
Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны: за время его нахождения у власти они увеличились на 73,8 миллиарда долларов. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году и до момента прихода Зеленского к власти в 2019 году.
Предыдущим лидером по увеличению госдолга был Виктор Янукович
, при котором обязательства Украины выросли на 33,5 миллиарда долларов. При Викторе Ющенко
они увеличились на 15,7 миллиарда долларов.
Самые скромные заимствования были у первого украинского президента Леонида Кравчука
, который занял у внутренних и внешних кредиторов лишь около 400 миллионов долларов. При нем госдолг составлял всего 1,1% ВВП.