Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 05.08.2024 (обновлено: 09:57 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/udar-1964066913.html
СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану
СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану - РИА Новости, 05.08.2024
СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану
Власти Израиля рассматривают различные варианты реакции на ожидаемую атаку Ирана, в том числе возможность нанесения превентивного удара, пишет портал Ynet со... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:58
2024-08-05T09:57
в мире
израиль
иран
исмаил хания
хасан насралла
хезболла
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964069223_57:0:2425:1332_1920x0_80_0_0_e84234fb496410aeab9c9e1d121e3c05.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Власти Израиля рассматривают различные варианты реакции на ожидаемую атаку Ирана, в том числе возможность нанесения превентивного удара, пишет портал Ynet со ссылкой на чиновников. "Впервые премьер-министр и его чиновники в сфере безопасности обсудили возможный превентивный удар", — говорится в публикации.Однако, отмечает портал, для этого нужно, чтобы у США и Израиля были необходимые разведданные, в том числе о плане атаки Ирана. При этом, по словам израильских чиновников, военный потенциал еврейского государства и уровень американского военного участия "достигли пика". Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Ответственность движение возложило на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа. Кроме того, днем ранее при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир ливанского движения "Хезболла" Фуад Шукр. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что движение переходит на новый уровень борьбы с Израилем.Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли на себя ответственность за покушение на Шукра, которого ЦАХАЛ считает ответственным за обстрел Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что ответом за кровь Хании станет "суровое наказание", которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.Как передавал телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника, еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964069223_353:0:2129:1332_1920x0_80_0_0_3df3cd084572671d2d55ac70932e9197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Исмаил Хания, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

Ynet: власти Израиля рассматривают возможность превентивного удара по Ирану

© Фото : U. S. Air National Guard / Master Sgt. Toby ValadieСовместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля
Совместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : U. S. Air National Guard / Master Sgt. Toby Valadie
Совместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Власти Израиля рассматривают различные варианты реакции на ожидаемую атаку Ирана, в том числе возможность нанесения превентивного удара, пишет портал Ynet со ссылкой на чиновников.
"Впервые премьер-министр и его чиновники в сфере безопасности обсудили возможный превентивный удар", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
Однако, отмечает портал, для этого нужно, чтобы у США и Израиля были необходимые разведданные, в том числе о плане атаки Ирана.
При этом, по словам израильских чиновников, военный потенциал еврейского государства и уровень американского военного участия "достигли пика".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Голанских высотах разгорается третья мировая
29 июля, 08:00
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Ответственность движение возложило на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа. Кроме того, днем ранее при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир ливанского движения "Хезболла" Фуад Шукр. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что движение переходит на новый уровень борьбы с Израилем.
Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли на себя ответственность за покушение на Шукра, которого ЦАХАЛ считает ответственным за обстрел Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что ответом за кровь Хании станет "суровое наказание", которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.
Как передавал телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника, еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреИзраильИранИсмаил ХанияХасан НасраллаХезболлаХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала