https://ria.ru/20240805/udar-1964066913.html

СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

Власти Израиля рассматривают различные варианты реакции на ожидаемую атаку Ирана, в том числе возможность нанесения превентивного удара, пишет портал Ynet со... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:58

2024-08-05T08:58

2024-08-05T09:57

в мире

израиль

иран

исмаил хания

хасан насралла

хезболла

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Власти Израиля рассматривают различные варианты реакции на ожидаемую атаку Ирана, в том числе возможность нанесения превентивного удара, пишет портал Ynet со ссылкой на чиновников. "Впервые премьер-министр и его чиновники в сфере безопасности обсудили возможный превентивный удар", — говорится в публикации.Однако, отмечает портал, для этого нужно, чтобы у США и Израиля были необходимые разведданные, в том числе о плане атаки Ирана. При этом, по словам израильских чиновников, военный потенциал еврейского государства и уровень американского военного участия "достигли пика". Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Ответственность движение возложило на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа. Кроме того, днем ранее при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир ливанского движения "Хезболла" Фуад Шукр. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что движение переходит на новый уровень борьбы с Израилем.Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли на себя ответственность за покушение на Шукра, которого ЦАХАЛ считает ответственным за обстрел Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что ответом за кровь Хании станет "суровое наказание", которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.Как передавал телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника, еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, иран, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране