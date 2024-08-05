https://ria.ru/20240805/uchenye-1964143439.html

В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток

В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток - РИА Новости, 05.08.2024

В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток

Российские ученые проводят доклинические испытания новейших лекарственных препаратов, программирующих гибель клеток, с которой связаны многие болезни человека,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:14

2024-08-05T13:14

2024-08-05T13:14

наука

российская академия наук

россия

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_61ff0b6dd2d06ac43269de00bca751db.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые проводят доклинические испытания новейших лекарственных препаратов, программирующих гибель клеток, с которой связаны многие болезни человека, рассказала журналистам в понедельник главный научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), профессор Университета Отто фон Герике (Магдебург, Германия) Инна Лаврик. "Мы занимаемся программируемой клеточной гибелью. Это процесс, который просто необходим для нашего организма. Мы с вами говорим, а за эту секунду около миллиона наших клеток погибло… На самом деле это замечательно, потому что для нормального функционирования нашего организма все поврежденные клетки должны погибать. Клетки сами полностью себя уничтожают… Каждая клетка имеет свой набор белков, которые выполняют роль такого меча самурая", - рассказала она в кулуарах 14-й международной конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология", BGRS\SB-2024).Лаврик пояснила, что большинство болезней человека связаны с клеточной гибелью. Все болезни, по ее словам, можно охарактеризовать как "очень много клеточной гибели" (например, нейродегенеративные заболевания) или "очень мало клеточной гибели" (например, онкологические заболевания). В связи с этим лекарственные препараты должны либо ускорить клеточную гибель, либо затормозить ее. "Мы с помощью комплексного подхода уже создали прототипы лекарств и начинаем работать с клетками от пациентов, но пока находимся на доклинической стадии… С одной стороны мы направлены на онкологические заболевания за счет ускорения гибели клеток, а с другой стороны мы также стараемся победить и нейродегенеративные заболевания с помощью ингибирования и вообще программированной клеточной гибели. Надеемся, что с учетом всех сложностей, которые сейчас есть с финансированием, в ближайшие год-два все-таки дойти до клиники", - сказала исследовательница. По словам Лаврик, в этом направлении ее научный коллектив является признанным лидером и надеется получить первые в мире подобные лекарства. "Мы сначала строим математическую модель системного пути клеточной гибели, выбираем самый важный белок, затем берем этот белок и конструируем лекарство против данного самого важного белка. Сконструировать эти лекарства нам помогает искусственный интеллект… Таким образом, мы создаем наши лекарства с помощью системной биологии и искусственного интеллекта… Новаторство состоит именно в интердисциплинарном подходе, который мы применяем. И, конечно, у нас передовые методы экспериментальной науки", - отметила она. Ученые надеются, что разрабатываемые препараты по ускорению или замедлению клеточной гибели помогут существенно продлить жизнь человека при многих считающихся в настоящее время не излечимыми заболеваниях.

https://ria.ru/20240805/nauka-1963723170.html

https://ria.ru/20240801/robot-1963398477.html

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, россия, наука