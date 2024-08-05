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В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток - РИА Новости, 05.08.2024
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Наука
 
13:14 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/uchenye-1964143439.html
В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток
В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток - РИА Новости, 05.08.2024
В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток
Российские ученые проводят доклинические испытания новейших лекарственных препаратов, программирующих гибель клеток, с которой связаны многие болезни человека,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:14
2024-08-05T13:14
наука
российская академия наук
россия
наука
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые проводят доклинические испытания новейших лекарственных препаратов, программирующих гибель клеток, с которой связаны многие болезни человека, рассказала журналистам в понедельник главный научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), профессор Университета Отто фон Герике (Магдебург, Германия) Инна Лаврик. &quot;Мы занимаемся программируемой клеточной гибелью. Это процесс, который просто необходим для нашего организма. Мы с вами говорим, а за эту секунду около миллиона наших клеток погибло… На самом деле это замечательно, потому что для нормального функционирования нашего организма все поврежденные клетки должны погибать. Клетки сами полностью себя уничтожают… Каждая клетка имеет свой набор белков, которые выполняют роль такого меча самурая&quot;, - рассказала она в кулуарах 14-й международной конференции &quot;Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология&quot;, BGRS\SB-2024).Лаврик пояснила, что большинство болезней человека связаны с клеточной гибелью. Все болезни, по ее словам, можно охарактеризовать как "очень много клеточной гибели" (например, нейродегенеративные заболевания) или "очень мало клеточной гибели" (например, онкологические заболевания). В связи с этим лекарственные препараты должны либо ускорить клеточную гибель, либо затормозить ее. "Мы с помощью комплексного подхода уже создали прототипы лекарств и начинаем работать с клетками от пациентов, но пока находимся на доклинической стадии… С одной стороны мы направлены на онкологические заболевания за счет ускорения гибели клеток, а с другой стороны мы также стараемся победить и нейродегенеративные заболевания с помощью ингибирования и вообще программированной клеточной гибели. Надеемся, что с учетом всех сложностей, которые сейчас есть с финансированием, в ближайшие год-два все-таки дойти до клиники", - сказала исследовательница. По словам Лаврик, в этом направлении ее научный коллектив является признанным лидером и надеется получить первые в мире подобные лекарства. "Мы сначала строим математическую модель системного пути клеточной гибели, выбираем самый важный белок, затем берем этот белок и конструируем лекарство против данного самого важного белка. Сконструировать эти лекарства нам помогает искусственный интеллект… Таким образом, мы создаем наши лекарства с помощью системной биологии и искусственного интеллекта… Новаторство состоит именно в интердисциплинарном подходе, который мы применяем. И, конечно, у нас передовые методы экспериментальной науки", - отметила она. Ученые надеются, что разрабатываемые препараты по ускорению или замедлению клеточной гибели помогут существенно продлить жизнь человека при многих считающихся в настоящее время не излечимыми заболеваниях.
https://ria.ru/20240805/nauka-1963723170.html
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российская академия наук, россия, наука
Наука, Российская академия наук, Россия, Наука
В России разрабатывают препараты, управляющие гибелью больных клеток

Российские ученые испытывают препараты, программирующие гибель больных клеток

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Российские ученые проводят доклинические испытания новейших лекарственных препаратов, программирующих гибель клеток, с которой связаны многие болезни человека, рассказала журналистам в понедельник главный научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), профессор Университета Отто фон Герике (Магдебург, Германия) Инна Лаврик.
«

"Мы занимаемся программируемой клеточной гибелью. Это процесс, который просто необходим для нашего организма. Мы с вами говорим, а за эту секунду около миллиона наших клеток погибло… На самом деле это замечательно, потому что для нормального функционирования нашего организма все поврежденные клетки должны погибать. Клетки сами полностью себя уничтожают… Каждая клетка имеет свой набор белков, которые выполняют роль такого меча самурая", - рассказала она в кулуарах 14-й международной конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/системная биология", BGRS\SB-2024).

Лаврик пояснила, что большинство болезней человека связаны с клеточной гибелью. Все болезни, по ее словам, можно охарактеризовать как "очень много клеточной гибели" (например, нейродегенеративные заболевания) или "очень мало клеточной гибели" (например, онкологические заболевания). В связи с этим лекарственные препараты должны либо ускорить клеточную гибель, либо затормозить ее.
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"Мы с помощью комплексного подхода уже создали прототипы лекарств и начинаем работать с клетками от пациентов, но пока находимся на доклинической стадии… С одной стороны мы направлены на онкологические заболевания за счет ускорения гибели клеток, а с другой стороны мы также стараемся победить и нейродегенеративные заболевания с помощью ингибирования и вообще программированной клеточной гибели. Надеемся, что с учетом всех сложностей, которые сейчас есть с финансированием, в ближайшие год-два все-таки дойти до клиники", - сказала исследовательница.
По словам Лаврик, в этом направлении ее научный коллектив является признанным лидером и надеется получить первые в мире подобные лекарства.
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"Мы сначала строим математическую модель системного пути клеточной гибели, выбираем самый важный белок, затем берем этот белок и конструируем лекарство против данного самого важного белка. Сконструировать эти лекарства нам помогает искусственный интеллект… Таким образом, мы создаем наши лекарства с помощью системной биологии и искусственного интеллекта… Новаторство состоит именно в интердисциплинарном подходе, который мы применяем. И, конечно, у нас передовые методы экспериментальной науки", - отметила она.
Ученые надеются, что разрабатываемые препараты по ускорению или замедлению клеточной гибели помогут существенно продлить жизнь человека при многих считающихся в настоящее время не излечимыми заболеваниях.
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