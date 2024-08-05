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Турция резко сократила импорт товаров - РИА Новости, 05.08.2024
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06:18 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/turtsiya-1964057698.html
Турция резко сократила импорт товаров
Турция резко сократила импорт товаров - РИА Новости, 05.08.2024
Турция резко сократила импорт товаров
Импорт товаров Турцией по итогам июня этого года упал почти на 20% - заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнеры, такие как Россия... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:18
2024-08-05T06:18
турция
россия
китай
александр бахтин (экономист)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Импорт товаров Турцией по итогам июня этого года упал почти на 20% - заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнеры, такие как Россия и Китай, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Это происходит на фоне двузначной инфляции, валютного риска и сокращения поставок газа из РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Так, согласно турецким статданным, по итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% по сравнению с маем, до 24,9 миллиарда долларов. При этом с начала года снижение составило 14%. "Действительно, относительно мая 2024 года турецкая внешняя торговля (не только импорт, но и экспорт) в июне резко сократилась. Однако относительно июня прошлого года спад по импорту был лишь на 4%, а по экспорту на 8%", - прокомментировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали. Как изменился импорт от основных партнеров Самые заметные сокращения в импорте у Турции произошли с основными партнерами. Так, поставки из России за месяц уменьшились больше всего - на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиарда долларов). Следом расположилась Италия, сократившая поставки на 714 миллионов (до 1,2 миллиарда), Китай - на 481 миллиона (до 3,4 миллиарда долларов), Швейцария - на 443 миллиона (до 625 миллиона) и Германия - на 364 миллиона (до 1,9 миллиарда). Замыкают десятку стран с наиболее сильным падением поставок Испания (сокращение на 282 миллиона), США (на 275 миллионов), Малайзия (на 196 миллионов), Великобритания (на 178 миллионов) и Франция (на 161 миллион). При этом среди тех стран, которые вошли в двадцатку основных поставщиков товаров в Турцию в июне, только Бразилия нарастила свой экспорт - на 77 миллионов долларов, до 427 миллионов. В чем причина сокращения Такое снижение происходит на фоне экономических процессов, идущих в стране. "Экономика Турции продолжает испытывать негативный эффект двузначной инфляции и валютного риска, что во многом связано с длинными лагами в эффективности проводимой политики и уже сформировавшимися инфляционными ожиданиями", - объясняет Ашигали. Однако эксперт добавляет, что идет постепенная нормализация. "Как долгосрочный пик по инфляции (2022 год), так локальный пик (в мае текущего года) пройдены, девальвационные риски снижаются, а монетарные резервы уже находятся в зоне наращивания", - отмечает он. Помимо этого, основной причиной падения поставок в Турцию может быть сокращение закупок газа из РФ, который является основной статьей импорта, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Первая возможная причина для этого - ежегодные плановые ремонты на магистральных газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" в мае-июне. Во-вторых, в Турции в конце весны установилась мягкая, комфортная погода. Благодаря ей потребители тратили минимум энергии на охлаждение или обогрев помещений. "Другая вероятная причина снижения Турцией закупок газа - рост цен на голубое топливо", - заключил Бахтин.
https://ria.ru/20240726/turtsija-1962114102.html
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турция, россия, китай, александр бахтин (экономист), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), бкс мир инвестиций, в мире
Турция, Россия, Китай, Александр Бахтин (экономист), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), БКС Мир инвестиций, В мире
Турция резко сократила импорт товаров

Эксперты: поставки товаров в Турцию сократились почти на 20 процентов

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Импорт товаров Турцией по итогам июня этого года упал почти на 20% - заметно сокращают свои поставки в страну даже основные торговые партнеры, такие как Россия и Китай, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Это происходит на фоне двузначной инфляции, валютного риска и сокращения поставок газа из РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, согласно турецким статданным, по итогам июня импорт Турции снизился на 18,8% по сравнению с маем, до 24,9 миллиарда долларов. При этом с начала года снижение составило 14%.
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"Действительно, относительно мая 2024 года турецкая внешняя торговля (не только импорт, но и экспорт) в июне резко сократилась. Однако относительно июня прошлого года спад по импорту был лишь на 4%, а по экспорту на 8%", - прокомментировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

Как изменился импорт от основных партнеров

Самые заметные сокращения в импорте у Турции произошли с основными партнерами. Так, поставки из России за месяц уменьшились больше всего - на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиарда долларов). Следом расположилась Италия, сократившая поставки на 714 миллионов (до 1,2 миллиарда), Китай - на 481 миллиона (до 3,4 миллиарда долларов), Швейцария - на 443 миллиона (до 625 миллиона) и Германия - на 364 миллиона (до 1,9 миллиарда).
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Замыкают десятку стран с наиболее сильным падением поставок Испания (сокращение на 282 миллиона), США (на 275 миллионов), Малайзия (на 196 миллионов), Великобритания (на 178 миллионов) и Франция (на 161 миллион).
При этом среди тех стран, которые вошли в двадцатку основных поставщиков товаров в Турцию в июне, только Бразилия нарастила свой экспорт - на 77 миллионов долларов, до 427 миллионов.

В чем причина сокращения

Такое снижение происходит на фоне экономических процессов, идущих в стране. "Экономика Турции продолжает испытывать негативный эффект двузначной инфляции и валютного риска, что во многом связано с длинными лагами в эффективности проводимой политики и уже сформировавшимися инфляционными ожиданиями", - объясняет Ашигали.
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Однако эксперт добавляет, что идет постепенная нормализация. "Как долгосрочный пик по инфляции (2022 год), так локальный пик (в мае текущего года) пройдены, девальвационные риски снижаются, а монетарные резервы уже находятся в зоне наращивания", - отмечает он.
Помимо этого, основной причиной падения поставок в Турцию может быть сокращение закупок газа из РФ, который является основной статьей импорта, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Первая возможная причина для этого - ежегодные плановые ремонты на магистральных газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" в мае-июне.
Во-вторых, в Турции в конце весны установилась мягкая, комфортная погода. Благодаря ей потребители тратили минимум энергии на охлаждение или обогрев помещений. "Другая вероятная причина снижения Турцией закупок газа - рост цен на голубое топливо", - заключил Бахтин.
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