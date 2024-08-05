https://ria.ru/20240805/turtsija-1964243686.html

Турция планирует присоединиться к иску против Израиля в ООН

Турция планирует присоединиться к иску против Израиля в ООН - РИА Новости, 05.08.2024

Турция планирует присоединиться к иску против Израиля в ООН

Турция планирует в среду присоединиться к иску против Израиля в Международном суде ООН, заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:04

2024-08-05T18:04

2024-08-05T18:05

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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Турция планирует в среду присоединиться к иску против Израиля в Международном суде ООН, заявил в понедельник турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за операции еврейского государства в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. "В среду планируем подать в Международный суд ООН в Гааге досье для присоединения к иску против Израиля", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с египетским коллегой в Каире. Фидан прибыл в Египет в воскресенье и успел посетить КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, отметив важность обеспечения поставок гуманитарной помощи и прекращения огня. Глава турецкого МИД отметил, что Израиль убил главного переговорщика - главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Ранее, 29 декабря 2023 года, ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923769650.html

https://ria.ru/20240517/vystuplenie-1946687635.html

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html

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