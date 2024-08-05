https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964282947.html

ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2024

ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:51

2024-08-05T22:51

2024-08-05T22:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и заявила, что большинство бригад ХАМАС расформированы и больше не могут функционировать в качестве военной силы. Ранее в понедельник телеканал CNN опубликовал расследование, согласно которому почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа восстановили часть своих боевых возможностей. Утверждается, что несколько подразделений вернулись в ключевые районы, зачищенные израильскими военными после боев и интенсивных бомбардировок. "Согласно разведданным и результатам на местах, большинство бригад ХАМАС были расформированы. По оценкам, большинство батальонов находятся на низком уровне компетентности и больше не могут функционировать в качестве военной структуры... Утверждения, сделанные в статье, противоречат достижениям сил на местах и ​​создают ложное представление о положении ХАМАС в секторе Газа", - говорится в ответе ЦАХАЛ на запрос издания Times of Israel. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, рафах (провинция), россия, в мире