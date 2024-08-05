ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ опроверг данные телеканала CNN о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и заявила, что большинство бригад ХАМАС расформированы и больше не могут функционировать в качестве военной силы.
Ранее в понедельник телеканал CNN опубликовал расследование, согласно которому почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа восстановили часть своих боевых возможностей. Утверждается, что несколько подразделений вернулись в ключевые районы, зачищенные израильскими военными после боев и интенсивных бомбардировок.
"Согласно разведданным и результатам на местах, большинство бригад ХАМАС были расформированы. По оценкам, большинство батальонов находятся на низком уровне компетентности и больше не могут функционировать в качестве военной структуры... Утверждения, сделанные в статье, противоречат достижениям сил на местах и создают ложное представление о положении ХАМАС в секторе Газа", - говорится в ответе ЦАХАЛ на запрос издания Times of Israel.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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