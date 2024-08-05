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ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2024
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22:51 05.08.2024 (обновлено: 22:52 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964282947.html
ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2024
ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:51
2024-08-05T22:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
израиль
рафах (провинция)
россия
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и заявила, что большинство бригад ХАМАС расформированы и больше не могут функционировать в качестве военной силы. Ранее в понедельник телеканал CNN опубликовал расследование, согласно которому почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа восстановили часть своих боевых возможностей. Утверждается, что несколько подразделений вернулись в ключевые районы, зачищенные израильскими военными после боев и интенсивных бомбардировок. "Согласно разведданным и результатам на местах, большинство бригад ХАМАС были расформированы. По оценкам, большинство батальонов находятся на низком уровне компетентности и больше не могут функционировать в качестве военной структуры... Утверждения, сделанные в статье, противоречат достижениям сил на местах и ​​создают ложное представление о положении ХАМАС в секторе Газа", - говорится в ответе ЦАХАЛ на запрос издания Times of Israel. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, рафах (провинция), россия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Рафах (провинция), Россия, В мире
ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ опроверг данные телеканала CNN о восстановлении сил ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию телеканала CNN о восстановлении сил почти половины батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и заявила, что большинство бригад ХАМАС расформированы и больше не могут функционировать в качестве военной силы.
Ранее в понедельник телеканал CNN опубликовал расследование, согласно которому почти половина военных батальонов ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа восстановили часть своих боевых возможностей. Утверждается, что несколько подразделений вернулись в ключевые районы, зачищенные израильскими военными после боев и интенсивных бомбардировок.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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"Согласно разведданным и результатам на местах, большинство бригад ХАМАС были расформированы. По оценкам, большинство батальонов находятся на низком уровне компетентности и больше не могут функционировать в качестве военной структуры... Утверждения, сделанные в статье, противоречат достижениям сил на местах и ​​создают ложное представление о положении ХАМАС в секторе Газа", - говорится в ответе ЦАХАЛ на запрос издания Times of Israel.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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