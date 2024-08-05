https://ria.ru/20240805/trevoga-1964197245.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:42
2024-08-05T15:42
2024-08-05T15:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.11 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. В 15.28 она прозвучала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Россия, Одесская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу