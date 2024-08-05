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Суд в США отказался отложить вынесение приговора против Трампа
Суд в США отказался отложить вынесение приговора против Трампа - РИА Новости, 05.08.2024
Суд в США отказался отложить вынесение приговора против Трампа
Верховный суд США в понедельник отказался удовлетворить иск прокурора штата Миссури, который пытался оспорить решение штата Нью-Йорк, где на бывшего президента... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:28
2024-08-05T23:28
2024-08-05T23:28
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Верховный суд США в понедельник отказался удовлетворить иск прокурора штата Миссури, который пытался оспорить решение штата Нью-Йорк, где на бывшего президента США Дональда Трампа наложили запрет на разглашение информации и должны вынести приговор по делу по делу о фальсификации деловой документации, следует из решения суда. "Ходатайство Миссури о разрешении подать исковое заявление отклонено, а ходатайство о предварительном судебном разбирательстве или отсрочке отклонено как спорное", - говорится в решении Верховного суда. Необычный для американского права иск был подан генпрокурором-республиканцем штата Миссури Эндрю Бейли. Обычно в США штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде чисто по техническим вопросам, например по вопросу о разграничении и использовании пограничных водных ресурсов. Бейли утверждал, что наложенный на Трампа запрет разглашать информацию о ходе рассмотрения дела против него нарушает свободу cлова и противоречит конституции, и просил перенести вынесение приговор по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния разбирательства на предвыборную кампанию. Вынесение приговора в Нью-Йорке сейчас ожидается 18 сентября, в то время как выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Это решение не лишает его права участвовать в выборах президента. Его обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.
https://ria.ru/20240723/advokaty-1961396679.html
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дональд трамп, сша, нью-йорк (город), миссури, в мире
Дональд Трамп, США, Нью-Йорк (город), Миссури, В мире
Суд в США отказался отложить вынесение приговора против Трампа
Верховный суд США отказался отложить вынесение приговора против Трампа
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Верховный суд США в понедельник отказался удовлетворить иск прокурора штата Миссури, который пытался оспорить решение штата Нью-Йорк, где на бывшего президента США Дональда Трампа наложили запрет на разглашение информации и должны вынести приговор по делу по делу о фальсификации деловой документации, следует из решения суда.
"Ходатайство Миссури о разрешении подать исковое заявление отклонено, а ходатайство о предварительном судебном разбирательстве или отсрочке отклонено как спорное", - говорится в решении Верховного суда.
Необычный для американского права иск был подан генпрокурором-республиканцем штата Миссури Эндрю Бейли. Обычно в США штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде чисто по техническим вопросам, например по вопросу о разграничении и использовании пограничных водных ресурсов.
Бейли утверждал, что наложенный на Трампа запрет разглашать информацию о ходе рассмотрения дела против него нарушает свободу cлова и противоречит конституции, и просил перенести вынесение приговор по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния разбирательства на предвыборную кампанию. Вынесение приговора в Нью-Йорке сейчас ожидается 18 сентября, в то время как выборы президента США пройдут 5 ноября.
Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Это решение не лишает его права участвовать в выборах президента. Его обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.