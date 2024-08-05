https://ria.ru/20240805/tramp-1964118429.html

Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков

Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков - РИА Новости, 05.08.2024

Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:05

2024-08-05T12:05

2024-08-05T12:05

экономика

сша

атр

дональд трамп

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет "некомпетентное" руководство страны. "На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - ред.) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп. Второго августа сообщалось, что Фондовые индексы США опускаются на 1-2% после публикации финансовой отчетности компаний. В понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились. Статистика по занятости в США была опубликована 2 августа. Так, безработица в стране в июле выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось сохранение показателя на уровне июня. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тысяч, рост оказался ниже ожиданий.

https://ria.ru/20240805/aktsii-1964082438.html

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экономика, сша, атр, дональд трамп, nikkei