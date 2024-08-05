Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/tramp-1964118429.html
Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков
Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков - РИА Новости, 05.08.2024
Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:05
2024-08-05T12:05
экономика
сша
атр
дональд трамп
nikkei
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет "некомпетентное" руководство страны. "На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - ред.) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп. Второго августа сообщалось, что Фондовые индексы США опускаются на 1-2% после публикации финансовой отчетности компаний. В понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились. Статистика по занятости в США была опубликована 2 августа. Так, безработица в стране в июле выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось сохранение показателя на уровне июня. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тысяч, рост оказался ниже ожиданий.
https://ria.ru/20240805/aktsii-1964082438.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, атр, дональд трамп, nikkei
Экономика, США, АТР, Дональд Трамп, Nikkei
Трамп обвинил руководство США в падении фондовых рынков

Трамп: за падение фондовых рынков США виновато некомпетентное руководство страны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет "некомпетентное" руководство страны.
«
"На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - ред.) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп.
Стоимость акций российских компаний - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Российский рынок акций в начале дня упал на 1,5 процента
10:17
Второго августа сообщалось, что Фондовые индексы США опускаются на 1-2% после публикации финансовой отчетности компаний. В понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились.
Статистика по занятости в США была опубликована 2 августа. Так, безработица в стране в июле выросла до 4,3% с 4,1% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось сохранение показателя на уровне июня. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 114 тысяч, рост оказался ниже ожиданий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
ЭкономикаСШААТРДональд ТрампNikkei
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала