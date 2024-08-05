В Магаданской области медведь загрыз рыбака
Охотнадзор: в Магаданской области медведь загрыз рыбака у Верхнего Сеймача
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Медведь загрыз рыбака в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области, хищника уже застрелили, сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.
Прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверых госпитализировали. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей. Численность хищников в регионе в последние годы значительно выросла, возникла необходимость в сокращении популяции. Власти региона снизили стоимость лицензии на охоту на косолапого и объявили санитарной зоной окрестности всех населенных пунктов Магаданской области. С начала весны охотоведы ликвидировали в регионе уже больше ста медведей.
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"На лесной дороге недалеко от посёлка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного. Мы направили сотрудника Госохотнадзора для проверки информации. На месте территория была обследована, через пять часов особь была обнаружена и изъята в установленном порядке. При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека. По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком", - сообщила собеседница агентства.
"Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего жителя села Верхний Сеймчан со следами телесных повреждений... Поступило сообщение об обнаружении у поселка Верхний Сеймчан Среднеканского района Магаданской области тела местного жителя с телесными повреждениями, предположительно образовавшимися в результате нападения хищного животного", - сообщает ведомство.
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