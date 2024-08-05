https://ria.ru/20240805/tragediya-1964054147.html

В Магаданской области медведь загрыз рыбака

В Магаданской области медведь загрыз рыбака - РИА Новости, 05.08.2024

В Магаданской области медведь загрыз рыбака

Медведь загрыз рыбака в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области, хищника уже застрелили, сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T04:53

2024-08-05T04:53

2024-08-05T04:55

происшествия

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МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Медведь загрыз рыбака в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области, хищника уже застрелили, сообщила РИА Новости руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк. Прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверых госпитализировали. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей. Численность хищников в регионе в последние годы значительно выросла, возникла необходимость в сокращении популяции. Власти региона снизили стоимость лицензии на охоту на косолапого и объявили санитарной зоной окрестности всех населенных пунктов Магаданской области. С начала весны охотоведы ликвидировали в регионе уже больше ста медведей. "На лесной дороге недалеко от посёлка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного. Мы направили сотрудника Госохотнадзора для проверки информации. На месте территория была обследована, через пять часов особь была обнаружена и изъята в установленном порядке. При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека. По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком", - сообщила собеседница агентства. Она добавила, что выходить в лесную зону ночью крайне небезопасно: хищники активизируются именно в это время. Проверку по факту гибели мужчины в районе поселка Верхний Сеймчан начал Следственный комитет, сообщает СУ СК России по региону. "Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего жителя села Верхний Сеймчан со следами телесных повреждений... Поступило сообщение об обнаружении у поселка Верхний Сеймчан Среднеканского района Магаданской области тела местного жителя с телесными повреждениями, предположительно образовавшимися в результате нападения хищного животного", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240802/spasenie-1963690641.html

https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html

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происшествия, магаданская область, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)