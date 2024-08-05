Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени
Тысяча человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени за первый час
ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Выставка трофейной техники НАТО открылась в понедельник в Тюмени, за первый час работы ее посетили около тысячи человек, рассказал РИА Новости спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
По словам Савченко, основная задача выставки - показать 14 единиц трофейной техники.
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"Интерес к выставке большой. Через полчаса после открытия зашло более 500 человек, к 11:00 (09:00 мск) - уже около тысячи. Мы ожидаем, тысяч по восемь в день, в выходные будет больше, так как и активностей будет больше. Уже с момента установки первой техники люди подходили и интересовались, многие семьями шли и допоздна", - рассказал Савченко.
В Тюмени, помимо трофеев, технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представляет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах.
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"Мы наполнили выставку по максимуму, постарались, чтобы всем было действительно интересно и познавательно", - подчеркнул Савченко.
Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов.
Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Выставку разместили на автостоянке по улице Максима Горького, она работает ежедневно по 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск). Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы. Торжественное открытие выставки состоится во вторник, 6 августа.
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