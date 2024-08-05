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Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени - РИА Новости, 05.08.2024
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12:30 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/tjumen-1964127097.html
Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени
Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени - РИА Новости, 05.08.2024
Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени
Выставка трофейной техники НАТО открылась в понедельник в Тюмени, за первый час работы ее посетили около тысячи человек, рассказал РИА Новости спецпредставитель РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:30
2024-08-05T12:30
специальная военная операция на украине
общество
тюмень
тюменская область
нато
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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Выставка трофейной техники НАТО открылась в понедельник в Тюмени, за первый час работы ее посетили около тысячи человек, рассказал РИА Новости спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. По словам Савченко, основная задача выставки - показать 14 единиц трофейной техники. "Интерес к выставке большой. Через полчаса после открытия зашло более 500 человек, к 11:00 (09:00 мск) - уже около тысячи. Мы ожидаем, тысяч по восемь в день, в выходные будет больше, так как и активностей будет больше. Уже с момента установки первой техники люди подходили и интересовались, многие семьями шли и допоздна", - рассказал Савченко. В Тюмени, помимо трофеев, технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представляет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах. "Мы наполнили выставку по максимуму, постарались, чтобы всем было действительно интересно и познавательно", - подчеркнул Савченко. Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Выставку разместили на автостоянке по улице Максима Горького, она работает ежедневно по 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск). Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы. Торжественное открытие выставки состоится во вторник, 6 августа.
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957968671.html
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Выставка трофейной техники в Тюмени
В Тюмени открылась выставка трофейной техники, только за первый час работы ее посетили около тысячи человек.
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общество, тюмень, тюменская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тюмень, Тюменская область, НАТО
Около тысячи человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени

Тысяча человек пришли на выставку трофейной техники НАТО в Тюмени за первый час

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Выставка трофейной техники НАТО открылась в понедельник в Тюмени, за первый час работы ее посетили около тысячи человек, рассказал РИА Новости спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
По словам Савченко, основная задача выставки - показать 14 единиц трофейной техники.
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"Интерес к выставке большой. Через полчаса после открытия зашло более 500 человек, к 11:00 (09:00 мск) - уже около тысячи. Мы ожидаем, тысяч по восемь в день, в выходные будет больше, так как и активностей будет больше. Уже с момента установки первой техники люди подходили и интересовались, многие семьями шли и допоздна", - рассказал Савченко.
В Тюмени, помимо трофеев, технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представляет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах.
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"Мы наполнили выставку по максимуму, постарались, чтобы всем было действительно интересно и познавательно", - подчеркнул Савченко.
Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов.
Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Выставку разместили на автостоянке по улице Максима Горького, она работает ежедневно по 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск). Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы. Торжественное открытие выставки состоится во вторник, 6 августа.
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