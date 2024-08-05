https://ria.ru/20240805/tjumen-1964083527.html

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию

Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:21

2024-08-05T10:21

2024-08-05T10:42

происшествия

сирия

тюмень

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее в ФСБ сообщили, что в Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности. "В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html

сирия

тюмень

россия

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происшествия, сирия, тюмень, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)