https://ria.ru/20240805/tjumen-1964083527.html
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию
Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:21
2024-08-05T10:21
2024-08-05T10:42
происшествия
сирия
тюмень
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964088222_0:1:632:357_1920x0_80_0_0_63c54f9ce55ed2a2575db9204c251eb1.png
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее в ФСБ сообщили, что в Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности. "В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html
сирия
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964088222_78:0:555:358_1920x0_80_0_0_31020feaa558c02995ce40feb7f76006.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сирия, тюмень, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сирия, Тюмень, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 человек в Сирию