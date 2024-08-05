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В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024
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10:21 05.08.2024 (обновлено: 10:42 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/tjumen-1964083527.html
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию - РИА Новости, 05.08.2024
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию
Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:21
2024-08-05T10:42
происшествия
сирия
тюмень
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее в ФСБ сообщили, что в Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности. "В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html
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происшествия, сирия, тюмень, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сирия, Тюмень, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, вербовавших боевиков в Сирию

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей, завербовавших 19 человек в Сирию

© ЦОС ФСБ Задержание религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени
Задержание религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© ЦОС ФСБ
Задержание религиозных деятелей, которые занимались вербовкой боевиков в Тюмени
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности, арестованы в Тюмени, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Тюмени задержаны двое религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек, отправившихся впоследствии в Сирию для участия в террористической деятельности.
«
"В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности... Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Петренко.
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ПроисшествияСирияТюменьРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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