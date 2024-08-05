https://ria.ru/20240805/terakt-1964067452.html

В Запорожской области предотвратили теракт

В Запорожской области предотвратили теракт - РИА Новости, 05.08.2024

В Запорожской области предотвратили теракт

В Запорожской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении местных чиновников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:03

2024-08-05T09:03

2024-08-05T10:56

запорожская область

безопасность

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. В Запорожской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении местных чиновников, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.По информации спецслужбы, мужчина по своей инициативе собирал сведения о должностных лицах областной военно-гражданской администрации и через мессенджеры Telegram и Threem передавал их украинским кураторам. "По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.При обыске у него дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества — тротил и гексоген, а также компоненты для изготовления самодельной бомбы.Следственный отдел запорожского управления ФСБ возбудил два уголовных дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20240727/kaspijsk-1962339734.html

запорожская область

россия

украина

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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт в Запорожской области В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона, сообщило УФСБ. 2024-08-05T09:03 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)