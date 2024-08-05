https://ria.ru/20240805/terakt-1964067452.html
В Запорожской области предотвратили теракт
В Запорожской области предотвратили теракт - РИА Новости, 05.08.2024
В Запорожской области предотвратили теракт
В Запорожской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении местных чиновников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:03
2024-08-05T09:03
2024-08-05T10:56
запорожская область
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. В Запорожской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении местных чиновников, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.По информации спецслужбы, мужчина по своей инициативе собирал сведения о должностных лицах областной военно-гражданской администрации и через мессенджеры Telegram и Threem передавал их украинским кураторам. "По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.При обыске у него дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества — тротил и гексоген, а также компоненты для изготовления самодельной бомбы.Следственный отдел запорожского управления ФСБ возбудил два уголовных дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
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запорожская область
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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт в Запорожской области
В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона, сообщило УФСБ.
2024-08-05T09:03
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РИА Новости
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запорожская область, безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Запорожская область, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Запорожской области предотвратили теракт
В Запорожской области ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. В Запорожской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении местных чиновников, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По информации спецслужбы, мужчина по своей инициативе собирал сведения о должностных лицах областной военно-гражданской администрации и через мессенджеры Telegram и Threem передавал их украинским кураторам.
«
"По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.
При обыске у него дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества — тротил и гексоген, а также компоненты для изготовления самодельной бомбы.
Следственный отдел запорожского управления ФСБ возбудил два уголовных дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.