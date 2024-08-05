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Программа "НАШИ" будет выходить на "России" в обновленном формате
Программа "НАШИ" будет выходить на "России" в обновленном формате - РИА Новости, 05.08.2024
Программа "НАШИ" будет выходить на "России" в обновленном формате
По будням с 5 августа в эфире телеканала "Россия" в 13.00 в обновленном формате будет выходить авторская программа "НАШИ", ведущими которой стали журналисты... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:25
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. По будням с 5 августа в эфире телеканала "Россия" в 13.00 в обновленном формате будет выходить авторская программа "НАШИ", ведущими которой стали журналисты ВГТРК Ольга Армякова и Николай Долгачёв."Программа "Наши" стала авторской. Это подразумевает, что наш с Ольгой Армяковой личный взгляд, собственный репортерский опыт будут видны. Теперь это более информативный, информационный подход, прямые включения корреспондентов, репортажи. Но центральным жанром является интервью с людьми, которые приходят к нам в студию. Приезжают ребята, в том числе, прямо с фронта с интереснейшими героическими историями. Но мы видим, какие на самом деле эти истории жизнеутверждающие, уникальные. В определенном смысле это летопись наших событий, летопись нашего героизма", — рассказал РИА Новости Николай Долгачёв, который сам не раз бывал на передовой.По его словам, в программу "Наши" приходит очень много интересных, удивительных людей. "Например, была девушка, которая работает на фронте кинологом и медиком, спасла десятки людей и получила Орден Мужества – настоящий герой! Но при этом очень тихая, спокойная, скромная. Впечатляет!" — добавил Николай.Ольга Армякова на своем опыте знает, что чувствуют те, чьи родные и близкие каждый день идут на подвиг."Нашими гостями становятся как герои, которых знает вся страна, так и совершенно удивительные ребята, которые о себе громко не заявляют, но остаются верными долгу, своему призванию, своей профессии. Например, герой одной из ближайших программ – 23-летний парень. Работал моделью в Москве, пел песни, но, как только началась СВО, ушел на фронт добровольцем – это был его зов сердца, его внутренний выбор. И стал самым опытным оператором БПЛА в своей бригаде, сейчас обучает других бойцов, руководит разведкой штурмового батальона", — рассказала Ольга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вгтрк, россия, что посмотреть , новости культуры
Культура, ВГТРК, Россия, что посмотреть , Новости культуры
Программа "НАШИ" будет выходить на "России" в обновленном формате
В программе "НАШИ" на телеканале "Россия" будут показывать репортажи с фронта
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. По будням с 5 августа в эфире телеканала "Россия" в 13.00 в обновленном формате будет выходить авторская программа "НАШИ", ведущими которой стали журналисты ВГТРК Ольга Армякова и Николай Долгачёв.
"Программа "Наши" стала авторской. Это подразумевает, что наш с Ольгой Армяковой личный взгляд, собственный репортерский опыт будут видны. Теперь это более информативный, информационный подход, прямые включения корреспондентов, репортажи. Но центральным жанром является интервью с людьми, которые приходят к нам в студию. Приезжают ребята, в том числе, прямо с фронта с интереснейшими героическими историями. Но мы видим, какие на самом деле эти истории жизнеутверждающие, уникальные. В определенном смысле это летопись наших событий, летопись нашего героизма", — рассказал РИА Новости Николай Долгачёв, который сам не раз бывал на передовой.
По его словам, в программу "Наши" приходит очень много интересных, удивительных людей. "Например, была девушка, которая работает на фронте кинологом и медиком, спасла десятки людей и получила Орден Мужества – настоящий герой! Но при этом очень тихая, спокойная, скромная. Впечатляет!" — добавил Николай.
Ольга Армякова на своем опыте знает, что чувствуют те, чьи родные и близкие каждый день идут на подвиг.
"Нашими гостями становятся как герои, которых знает вся страна, так и совершенно удивительные ребята, которые о себе громко не заявляют, но остаются верными долгу, своему призванию, своей профессии. Например, герой одной из ближайших программ – 23-летний парень. Работал моделью в Москве, пел песни, но, как только началась СВО, ушел на фронт добровольцем – это был его зов сердца, его внутренний выбор. И стал самым опытным оператором БПЛА в своей бригаде, сейчас обучает других бойцов, руководит разведкой штурмового батальона", — рассказала Ольга.