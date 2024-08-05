Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль

"В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже десять лет, как мы отправились в путешествие, цель которого — познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и людьми".