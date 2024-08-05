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Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль - РИА Новости, 05.08.2024
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Туризм
 
14:54 05.08.2024 (обновлено: 18:23 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/tailand-1963767298.html
Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль
Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль - РИА Новости, 05.08.2024
Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль
В саду "Эрмитаж" завершился фестиваль, посвященный культуре Таиланда. Самые яркие моменты — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2024
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фото
туризм
фото - туризм
москва
таиланд
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
сергей черемин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" завершился фестиваль, посвященный культуре Таиланда. Самые яркие моменты — в фотоленте РИА Новости.
москва
таиланд
россия
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Фото, Туризм, Фото - Туризм, Москва, Таиланд, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Сергей Черемин, Россия
Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль

В Москве в саду "Эрмитаж" завершился Тайский фестиваль

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" завершился фестиваль, посвященный культуре Таиланда. Самые яркие моменты — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году тема фестиваля — "Открывая Таиланд: от локального к глобальному". Гостей мероприятия знакомили с культурой, историей и гастрономией страны.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

В этом году тема фестиваля — "Открывая Таиланд: от локального к глобальному". Гостей мероприятия знакомили с культурой, историей и гастрономией страны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Открыли мероприятие Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, губернатор провинции Нонгбуалампху Сувит Чанхаворн и глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Они перерезали символическую ленточку, и праздник начался.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

Открыли мероприятие Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, губернатор провинции Нонгбуалампху Сувит Чанхаворн и глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Они перерезали символическую ленточку, и праздник начался.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже десять лет, как мы отправились в путешествие, цель которого — познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и людьми".

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд Сасиват Вонгсинсават на фестивале тайской культуры в рамках темы Открывая Таиланд: от локального к глобальному в саду Эрмитаж

"В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже десять лет, как мы отправились в путешествие, цель которого — познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и людьми".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Первый фестиваль состоялся в 2014 году, и ежегодно москвичей знакомили с разными частями Таиланда. В этом году их вниманию представили креативные достижения и культурные традиции Исана — северо-восточного региона королевства.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

Первый фестиваль состоялся в 2014 году, и ежегодно москвичей знакомили с разными частями Таиланда. В этом году их вниманию представили креативные достижения и культурные традиции Исана — северо-восточного региона королевства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Обычно фестиваль посещали около 30 тысяч гостей. В этом году с культурой Таиланда познакомились 50 тысяч жителей столицы и туристов.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

Обычно фестиваль посещали около 30 тысяч гостей. В этом году с культурой Таиланда познакомились 50 тысяч жителей столицы и туристов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадках фестиваля выступали тайские и российские музыкальные коллективы. В частности, ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.

Фестиваль тайской культуры в рамках темы Открывая Таиланд: от локального к глобальному в саду Эрмитаж в Москве

На площадках фестиваля выступали тайские и российские музыкальные коллективы. В частности, ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля прошел модный показ. Представленная одежда создана как известными в Таиланде профессионалами, так и молодыми дизайнерами. Также состоялся показ российских модельеров.

Фестиваль тайской культуры в рамках темы Открывая Таиланд: от локального к глобальному в саду Эрмитаж в Москве

Во время фестиваля прошел модный показ. Представленная одежда создана как известными в Таиланде профессионалами, так и молодыми дизайнерами. Также состоялся показ российских модельеров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Мастеров вдохновляет высокая адаптивность тканей из Таиланда, они стараются сохранить национальное наследие и привнести его в современную моду.

Фестиваль тайской культуры в рамках темы Открывая Таиланд: от локального к глобальному в саду Эрмитаж в Москвеъ

Мастеров вдохновляет высокая адаптивность тканей из Таиланда, они стараются сохранить национальное наследие и привнести его в современную моду.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фестивале можно было купить изделия из тайского шелка. Эти работы — произведения искусства, выполненные вручную.

Пользовалась спросом косметика из Таиланда, яркие палантины, шарфы, и сумочки в форме петуха.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

На фестивале можно было купить изделия из тайского шелка. Эти работы — произведения искусства, выполненные вручную.

Пользовалась спросом косметика из Таиланда, яркие палантины, шарфы, и сумочки в форме петуха.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетители фестиваля могли познакомиться с работой тайских массажистов.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

Посетители фестиваля могли познакомиться с работой тайских массажистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Знаменитые тайские блюда для гостей фестиваля готовил шеф-повар, специально приехавший из королевства.

Фестиваль тайской культуры в рамках темы Открывая Таиланд: от локального к глобальному в саду Эрмитаж в Москве

Знаменитые тайские блюда для гостей фестиваля готовил шеф-повар, специально приехавший из королевства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля можно было познакомиться с боевыми искусствами Таиланда.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

Во время фестиваля можно было познакомиться с боевыми искусствами Таиланда.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На мастер-классах можно было приготовить том ям или освоить тайскую технику нанесения рисунка на ткани тай-дай.

Тайский фестиваль в саду Эрмитаж

На мастер-классах можно было приготовить том ям или освоить тайскую технику нанесения рисунка на ткани тай-дай.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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