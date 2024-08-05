Том ям, тай-дай и азиатский базар. В Москве завершился Тайский фестиваль

В Москве в саду "Эрмитаж" завершился Тайский фестиваль
В этом году тема фестиваля — "Открывая Таиланд: от локального к глобальному". Гостей мероприятия знакомили с культурой, историей и гастрономией страны.
В этом году тема фестиваля — "Открывая Таиланд: от локального к глобальному". Гостей мероприятия знакомили с культурой, историей и гастрономией страны.
Открыли мероприятие Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, губернатор провинции Нонгбуалампху Сувит Чанхаворн и глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Они перерезали символическую ленточку, и праздник начался.
Открыли мероприятие Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, губернатор провинции Нонгбуалампху Сувит Чанхаворн и глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Они перерезали символическую ленточку, и праздник начался.
"В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже десять лет, как мы отправились в путешествие, цель которого — познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и людьми".
"В этом году исполняется десять лет со дня проведения первого тайского фестиваля в Москве. Вот уже десять лет, как мы отправились в путешествие, цель которого — познакомиться с образцами тайской культуры в сердце России, — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. — Сегодня тайский фестиваль в Москве превратился в ежегодное культурное мероприятие, свидетельство неизменной дружбы и сотрудничества между нашими странами, регионами и людьми".
Первый фестиваль состоялся в 2014 году, и ежегодно москвичей знакомили с разными частями Таиланда. В этом году их вниманию представили креативные достижения и культурные традиции Исана — северо-восточного региона королевства.
Первый фестиваль состоялся в 2014 году, и ежегодно москвичей знакомили с разными частями Таиланда. В этом году их вниманию представили креативные достижения и культурные традиции Исана — северо-восточного региона королевства.
Обычно фестиваль посещали около 30 тысяч гостей. В этом году с культурой Таиланда познакомились 50 тысяч жителей столицы и туристов.
Обычно фестиваль посещали около 30 тысяч гостей. В этом году с культурой Таиланда познакомились 50 тысяч жителей столицы и туристов.
На площадках фестиваля выступали тайские и российские музыкальные коллективы. В частности, ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.
На площадках фестиваля выступали тайские и российские музыкальные коллективы. В частности, ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.
Во время фестиваля прошел модный показ. Представленная одежда создана как известными в Таиланде профессионалами, так и молодыми дизайнерами. Также состоялся показ российских модельеров.
Во время фестиваля прошел модный показ. Представленная одежда создана как известными в Таиланде профессионалами, так и молодыми дизайнерами. Также состоялся показ российских модельеров.
Мастеров вдохновляет высокая адаптивность тканей из Таиланда, они стараются сохранить национальное наследие и привнести его в современную моду.
Мастеров вдохновляет высокая адаптивность тканей из Таиланда, они стараются сохранить национальное наследие и привнести его в современную моду.
На фестивале можно было купить изделия из тайского шелка. Эти работы — произведения искусства, выполненные вручную.
Пользовалась спросом косметика из Таиланда, яркие палантины, шарфы, и сумочки в форме петуха.
На фестивале можно было купить изделия из тайского шелка. Эти работы — произведения искусства, выполненные вручную.
Пользовалась спросом косметика из Таиланда, яркие палантины, шарфы, и сумочки в форме петуха.
Посетители фестиваля могли познакомиться с работой тайских массажистов.
Посетители фестиваля могли познакомиться с работой тайских массажистов.
Знаменитые тайские блюда для гостей фестиваля готовил шеф-повар, специально приехавший из королевства.
Знаменитые тайские блюда для гостей фестиваля готовил шеф-повар, специально приехавший из королевства.
Во время фестиваля можно было познакомиться с боевыми искусствами Таиланда.
Во время фестиваля можно было познакомиться с боевыми искусствами Таиланда.
На мастер-классах можно было приготовить том ям или освоить тайскую технику нанесения рисунка на ткани тай-дай.
На мастер-классах можно было приготовить том ям или освоить тайскую технику нанесения рисунка на ткани тай-дай.