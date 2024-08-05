https://ria.ru/20240805/svo-1964125151.html

Уехавший на СВО священник рассказал о чудесах в зоне спецоперации

Уехавший на СВО священник рассказал о чудесах в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.08.2024

Уехавший на СВО священник рассказал о чудесах в зоне спецоперации

Настоятель храма отец Роман с позывным Пересвет рассказал о чудесах, которые происходили в зоне спецоперации, его историю передали "Аргументы и Факты". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:23

2024-08-05T12:23

2024-08-05T12:23

артемовский

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Настоятель храма отец Роман с позывным Пересвет рассказал о чудесах, которые происходили в зоне спецоперации, его историю передали "Аргументы и Факты".Священник рассказал, что попал на Угледарское направление, где занимался эвакуацией раненых и постоянно находился на передовой. Однажды он чудом спасся от вражеского обстрела. После полученной в бою контузии он пришел в себя и увидел БМП "Bradley" на расстоянии 20 метров."У меня было два варианта: либо поднять руки, либо бежать в гору до своих. Попасть в плен для меня самое страшное, потому смерть лучше бесчестья, но у меня даже гранаты не было. Побежал. Враги начали стрелять, только искры от пуль вокруг разлетались. Упал в воронку. Вээсушники подумали, что убили, и поехали дальше. Я сдуру снова побежал и опять попал под обстрел. В итоге добрался до своих, и ни одна пуля в меня не попала", – вспомнил батюшка.Также он рассказал, что однажды в купол церкви в одном из сел под Артемовском попал снаряд, в результате которого здание разрушилось, а крест уцелел. Другим запомнившимся ему эпизодом был случай, когда он едва не попал в плен.

https://ria.ru/20240602/svo-1950017526.html

артемовский

россия

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артемовский, россия