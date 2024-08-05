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Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 05.08.2024 (обновлено: 13:45 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/sumy-1964156270.html
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах - РИА Новости, 05.08.2024
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах
В районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранные... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:44
2024-08-05T13:45
в мире
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В районе 13.00 (совпадает с мск - ред.) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: "У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе", - сообщил собеседник агентства. Он также рассказал, что на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html
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в мире, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах

Подполье: в Сумах уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В районе 13.00 (совпадает с мск - ред.) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: "У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе", - сообщил собеседник агентства.
Он также рассказал, что на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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