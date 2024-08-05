https://ria.ru/20240805/sumy-1964156270.html

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах - РИА Новости, 05.08.2024

Подполье сообщило об уничтожении солдат ВСУ у вокзала в Сумах

В районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранные... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:44

2024-08-05T13:44

2024-08-05T13:45

в мире

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. В районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В районе 13.00 (совпадает с мск - ред.) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: "У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе", - сообщил собеседник агентства. Он также рассказал, что на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html

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в мире, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины