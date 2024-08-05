https://ria.ru/20240805/sud-1964217480.html

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион - РИА Новости, 05.08.2024

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион

Львовский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве скандально известной антироссийскими... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:37

2024-08-05T16:37

2024-08-05T16:37

россия

ирина фарион

украина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Львовский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, он остается под арестом, сообщил в понедельник украинский телеканал Общественное". Галицкий суд Львова 26 июля избрал Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 22 сентября без возможности внесения залога. Защита подозреваемого просила суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Адвокат подозреваемого Игорь Сулима 31 июля заявил, что подал апелляцию. "Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Это содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток до 22 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.

https://radiosputnik.ru/20240726/farion-1962127121.html

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россия, ирина фарион, украина