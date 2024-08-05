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Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион
Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион - РИА Новости, 05.08.2024
Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион
Львовский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве скандально известной антироссийскими... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:37
2024-08-05T16:37
2024-08-05T16:37
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ирина фарион
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Львовский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, он остается под арестом, сообщил в понедельник украинский телеканал Общественное". Галицкий суд Львова 26 июля избрал Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 22 сентября без возможности внесения залога. Защита подозреваемого просила суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Адвокат подозреваемого Игорь Сулима 31 июля заявил, что подал апелляцию. "Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Это содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток до 22 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
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россия, ирина фарион, украина
Россия, Ирина Фарион, Украина
Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Фарион
Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Львовский апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, он остается под арестом, сообщил в понедельник украинский телеканал Общественное".
Галицкий суд Львова
26 июля избрал Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 22 сентября без возможности внесения залога. Защита подозреваемого просила суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Адвокат подозреваемого Игорь Сулима 31 июля заявил, что подал апелляцию.
"Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Это содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток до 22 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России
неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.