https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html

Суд оставил журналиста Барабанова* в списке иноагентов

Суд оставил журналиста Барабанова* в списке иноагентов - РИА Новости, 05.08.2024

Суд оставил журналиста Барабанова* в списке иноагентов

Хорошевский суд Москвы отказался исключать журналиста Илью Барабанова из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

москва

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отказался исключать журналиста Илью Барабанова из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении административного иска Барабанова Ильи Алексеевича к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным решения о включении в реестр иностранных агентов", - сказали в суде.Это решение можно обжаловать в Мосгорсуде. Минюст внес Барабанова в реестр иноагентов в апреле этого года. Ведомство тогда сообщило, что он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, и выступал против СВО. Помимо этого, указывал Минюст, журналист проживает за пределами России и участвует в создании материалов иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

москва

россия

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москва, россия, московский городской суд