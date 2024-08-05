https://ria.ru/20240805/sud-1964136737.html

Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии

Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии - РИА Новости, 05.08.2024

Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:53

2024-08-05T12:53

2024-08-05T13:29

происшествия

москва

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московский авиационный институт

савеловский суд г. москвы

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию элементов крыла для топливозаправщика, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Новожилову наказание в виде 6 лет колонии", - сказали в суде, уточнив, что он признан виновным по статьям УК РФ "мошенничество" и "злоупотребление полномочиями". Помимо этого, суд приговорил директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслава Хвана к 5 годам заключения, а его подчиненного Игоря Титова - к 4,5 годам. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", следствие полагает, что подсудимые похитили деньги за счет использования "мертвых душ" при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Дело завели в 2020 году после проверки реализации заключенного в октябре 2012 года госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 миллиарда рублей, уточняла газета.

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происшествия, москва, россия, московский авиационный институт, савеловский суд г. москвы, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф)