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Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии - РИА Новости, 05.08.2024
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12:53 05.08.2024 (обновлено: 13:29 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/sud-1964136737.html
Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии
Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии - РИА Новости, 05.08.2024
Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:53
2024-08-05T13:29
происшествия
москва
россия
московский авиационный институт
савеловский суд г. москвы
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию элементов крыла для топливозаправщика, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Новожилову наказание в виде 6 лет колонии", - сказали в суде, уточнив, что он признан виновным по статьям УК РФ "мошенничество" и "злоупотребление полномочиями". Помимо этого, суд приговорил директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслава Хвана к 5 годам заключения, а его подчиненного Игоря Титова - к 4,5 годам. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", следствие полагает, что подсудимые похитили деньги за счет использования "мертвых душ" при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Дело завели в 2020 году после проверки реализации заключенного в октябре 2012 года госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 миллиарда рублей, уточняла газета.
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происшествия, москва, россия, московский авиационный институт, савеловский суд г. москвы, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московский авиационный институт, Савеловский суд г. Москвы, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд приговорил бывшего замгендиректора "Ила" к шести годам колонии

Экс-замгендиректора "Ила" Новожилов получил шесть лет колонии за хищение

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова. 5 августа 2024
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО Ил Андрея Новожилова. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова. 5 августа 2024
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова за хищение 4,2 миллиона рублей при работах по созданию элементов крыла для топливозаправщика, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Новожилову наказание в виде 6 лет колонии", - сказали в суде, уточнив, что он признан виновным по статьям УК РФ "мошенничество" и "злоупотребление полномочиями".
Помимо этого, суд приговорил директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслава Хвана к 5 годам заключения, а его подчиненного Игоря Титова - к 4,5 годам.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", следствие полагает, что подсудимые похитили деньги за счет использования "мертвых душ" при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Дело завели в 2020 году после проверки реализации заключенного в октябре 2012 года госконтракта между Минобороны и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 миллиарда рублей, уточняла газета.
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ПроисшествияМоскваРоссияМосковский авиационный институтСавеловский суд г. МосквыОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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