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В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка
В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка
Мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:16
2024-08-05T21:16
2024-08-05T22:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Сороколетний мужчина произвел выстрелы из пневматического оружия из окна квартиры четвертого этажа на улице 800-летия Москвы в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочку 2021 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что мужчина уже задержан, в его квартире обнаружен пневматический пистолет.Позднее ГСУ СК РФ по Москве сообщило РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. При этом в столичном ГСУ СК просят, чтобы дело было передано их ведомству.В пресс-службе московского главка МВД заявили РИА Новости, что пострадавшие обратились за помощью в больницу. Мужчина, который произвел выстрелы, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, его пневматический пистолет будет направлен на исследование, добавили в главке.
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происшествия, москва
В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка
Прокуратура: в Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Мужчина попал в женщину и ее ребенка, стреляя из пневматического пистолета
из окна своей квартиры в сторону детской площадки в восточном Дегунино в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"Сороколетний мужчина произвел выстрелы из пневматического оружия из окна квартиры четвертого этажа на улице 800-летия Москвы в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочку 2021 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что мужчина уже задержан, в его квартире обнаружен пневматический пистолет.
Позднее ГСУ СК РФ по Москве сообщило РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. При этом в столичном ГСУ СК просят, чтобы дело было передано их ведомству.
В пресс-службе московского главка МВД заявили РИА Новости, что пострадавшие обратились за помощью в больницу. Мужчина, который произвел выстрелы, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, его пневматический пистолет будет направлен на исследование, добавили в главке.