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В Турции приостановили торги на Стамбульской бирже - РИА Новости, 05.08.2024
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10:23 05.08.2024 (обновлено: 13:09 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/stambul-1964084154.html
В Турции приостановили торги на Стамбульской бирже
В Турции приостановили торги на Стамбульской бирже - РИА Новости, 05.08.2024
В Турции приостановили торги на Стамбульской бирже
Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% вслед за азиатскими фондовыми площадками, несмотря на объявление данных о резко снизившейся... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:23
2024-08-05T13:09
экономика
турция
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% вслед за азиатскими фондовыми площадками, несмотря на объявление данных о резко снизившейся инфляции в стране, свидетельствуют данные биржи.Индекс BIST 100 упал на 7,07% - до 9733 пунктов, после чего торги были автоматически приостановлены. Сайт биржи из Турции некоторое время не загружался. Больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 7,7%.За месяц индекс BIST 100 снизился более чем на 10%, а с начала года рост составил более 30%.Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 33,3 лиры за доллар.Годовая инфляция в Турции резко снизилась - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля с 71,6% по итогам июня, сообщило в понедельник Бюро статистики (TÜİK).Тем временем центробанк Турции по итогам заседания в конце июля оставил ключевую ставку неизменной, на уровне 50%. Ставка не меняется уже четыре месяца. И, по словам заместителя председателя ЦБ, регулятор пока не планирует снижать её - предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.Но позитивную внутреннюю статистику перевесил негатив с мировых бирж - японский фондовой рынок в понедельник пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. Причем негативный тренд стартовал еще на прошлой неделе - американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%: вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, которая вызвала опасения рецессии.
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экономика, турция
Экономика, Турция
В Турции приостановили торги на Стамбульской бирже

Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на семь процентов

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% вслед за азиатскими фондовыми площадками, несмотря на объявление данных о резко снизившейся инфляции в стране, свидетельствуют данные биржи.
Индекс BIST 100 упал на 7,07% - до 9733 пунктов, после чего торги были автоматически приостановлены. Сайт биржи из Турции некоторое время не загружался. Больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 7,7%.
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Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 33,3 лиры за доллар.
Годовая инфляция в Турции резко снизилась - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля с 71,6% по итогам июня, сообщило в понедельник Бюро статистики (TÜİK).
Тем временем центробанк Турции по итогам заседания в конце июля оставил ключевую ставку неизменной, на уровне 50%. Ставка не меняется уже четыре месяца. И, по словам заместителя председателя ЦБ, регулятор пока не планирует снижать её - предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.
Но позитивную внутреннюю статистику перевесил негатив с мировых бирж - японский фондовой рынок в понедельник пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. Причем негативный тренд стартовал еще на прошлой неделе - американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%: вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, которая вызвала опасения рецессии.
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