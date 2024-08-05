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"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США - РИА Новости, 05.08.2024
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
Россия уничтожит переданные Украине американские истребители F-16, как только определит их местоположение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:30
2024-08-05T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
киев
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия уничтожит переданные Украине американские истребители F-16, как только определит их местоположение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.Как отметил эксперт, истребители F-16 могут переносить в том числе и ядерное оружие. В связи с этим, считает Джонсон, Россия может воспринимать их как экзистенциальную угрозу и принять все меры для их уничтожения.По словам аналитика, украинская ПВО уже не в состоянии противостоять российским ракетам, что приведет к быстрому уничтожению американских самолетов."Поэтому это (передача Украине истребителей. — Прим. ред.) скорее символический жест. Но это фатальный символический жест", — заключил он.О прибытии этих самолетов на Украину накануне заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html
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в мире, украина, сша, россия, киев, джо байден, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США

Джонсон: Россия в скором времени уничтожит переданные Украине F-16

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия уничтожит переданные Украине американские истребители F-16, как только определит их местоположение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.
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Как отметил эксперт, истребители F-16 могут переносить в том числе и ядерное оружие. В связи с этим, считает Джонсон, Россия может воспринимать их как экзистенциальную угрозу и принять все меры для их уничтожения.
По словам аналитика, украинская ПВО уже не в состоянии противостоять российским ракетам, что приведет к быстрому уничтожению американских самолетов.
«
"Поэтому это (передача Украине истребителей. — Прим. ред.) скорее символический жест. Но это фатальный символический жест", — заключил он.
О прибытии этих самолетов на Украину накануне заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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