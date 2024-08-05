https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США - РИА Новости, 05.08.2024

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США

Россия уничтожит переданные Украине американские истребители F-16, как только определит их местоположение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:30

2024-08-05T19:30

2024-08-05T19:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия уничтожит переданные Украине американские истребители F-16, как только определит их местоположение, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.Как отметил эксперт, истребители F-16 могут переносить в том числе и ядерное оружие. В связи с этим, считает Джонсон, Россия может воспринимать их как экзистенциальную угрозу и принять все меры для их уничтожения.По словам аналитика, украинская ПВО уже не в состоянии противостоять российским ракетам, что приведет к быстрому уничтожению американских самолетов."Поэтому это (передача Украине истребителей. — Прим. ред.) скорее символический жест. Но это фатальный символический жест", — заключил он.О прибытии этих самолетов на Украину накануне заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

https://ria.ru/20240805/zapad-1964195381.html

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в мире, украина, сша, россия, киев, джо байден, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)