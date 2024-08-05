https://ria.ru/20240805/ssha-1964214974.html
В США сделали страшное признание о войне
В США сделали страшное признание о войне - РИА Новости, 05.08.2024
В США сделали страшное признание о войне
США отстают от России и Китая в вопросе освоения новых способов ведения конфликтов, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:30
2024-08-05T16:30
2024-08-05T16:31
сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США отстают от России и Китая в вопросе освоения новых способов ведения конфликтов, пишет Foreign Affairs."Войны будущего больше не будут сосредоточены на том, у кого больше людей, или у кого лучшие самолеты, корабли и танки. В новых конфликтах будут доминировать все более автономные системы вооружений и мощные алгоритмы. К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты по-прежнему не готовы", — пишет издание.Отмечается, что американская боевая техника не способна противостоять атакам беспилотников, а военные не освоили все тонкости работы искусственного интеллекта. В то же время российская армия уже давно задействует на Украине дроны, оснащенные ИИ, подчеркивается в статье.В статье указывается, что в будущем США рискуют оказаться в конфликте, в котором у них не будет преимущества. Так, солдаты не будут знать, как вести себя на фронте, где каждый их шаг отслеживается беспилотниками. Вооруженные силы США будут особенно уязвимы в боях, проходящих в городской местности, где противнику легче нарушить каналы связи и где многие виды американского оружия не будут иметь желаемого эффекта. Даже на море США будут уязвимы перед натиском своих противников — например, китайские гиперзвуковые ракеты могут потопить американские авианосцы еще до того, как они выйдут из Перл-Харбора, предполагается в статье, а истребители F-35 будут окружены роем беспилотников, равно как и знаменитые танки Abrams и Bradley.Учитывая все вышеперечисленное, следует вывод, что эра, когда Вашингтон мог уничтожать своих противников с помощью подавляющей огневой мощи, закончилась, заключает FA.
https://ria.ru/20240804/ssha-1963996826.html
https://ria.ru/20240803/kitay-1963874203.html
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сша, россия, китай, f-35
В США сделали страшное признание о войне
FA: США отстают от России и Китая в подготовке к войнам будущего
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
США отстают от России и Китая в вопросе освоения новых способов ведения конфликтов, пишет Foreign Affairs
.
"Войны будущего больше не будут сосредоточены на том, у кого больше людей, или у кого лучшие самолеты, корабли и танки. В новых конфликтах будут доминировать все более автономные системы вооружений и мощные алгоритмы. К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты по-прежнему не готовы", — пишет издание.
Отмечается, что американская боевая техника не способна противостоять атакам беспилотников, а военные не освоили все тонкости работы искусственного интеллекта. В то же время российская армия уже давно задействует на Украине дроны, оснащенные ИИ, подчеркивается в статье.
В статье указывается, что в будущем США рискуют оказаться в конфликте, в котором у них не будет преимущества. Так, солдаты не будут знать, как вести себя на фронте, где каждый их шаг отслеживается беспилотниками. Вооруженные силы США будут особенно уязвимы в боях, проходящих в городской местности, где противнику легче нарушить каналы связи и где многие виды американского оружия не будут иметь желаемого эффекта. Даже на море США будут уязвимы перед натиском своих противников — например, китайские гиперзвуковые ракеты могут потопить американские авианосцы еще до того, как они выйдут из Перл-Харбора, предполагается в статье, а истребители F-35 будут окружены роем беспилотников, равно как и знаменитые танки Abrams и Bradley.
Учитывая все вышеперечисленное, следует вывод, что эра, когда Вашингтон мог уничтожать своих противников с помощью подавляющей огневой мощи, закончилась, заключает FA.